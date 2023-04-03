足球｜熱刺車路士帥位空缺　倫敦雙雄與皇馬展開拿高士文爭奪戰

最近一個禮拜，歐洲足壇領隊大變天，先是拜仁慕尼黑突然辭退領隊拿高士文（Julian Nagelsmann），然後熱刺與干地（Antonio Conte）分道揚鑣，今（3日）球迷一覺醒來，發現李斯特城的羅渣士（Brendan Rodgers）與車路士的樸達（Graham Potter）亦一同落鑊。

不同於立刻找來杜慈（Thomas Tuchel）接任的拜仁，車路士與熱刺目前均屬群龍無首的狀態，因此有不少報道稱，這兩間倫敦球會都希望羅致這名德國少帥，展開一場「拿高士文爭奪戰」。



拜仁慕尼黑在2021年從RB萊比錫以破足壇紀錄的2500萬歐元解約費羅致拿高士文，他在上任後帶領球隊贏得2021/22球季德甲冠軍，但被解僱時，他們在積分榜落後多蒙特位居次席；不過值得一提的是，他今季帶領拜仁在歐聯小組賽6戰全勝，在16強亦成功淘汰PSG，實際上氣勢正佳。不過拜仁管理層認為球隊在世界盃後表現明顯下滑，因此選擇與他分道揚鑣。

拿高士文今季在歐聯戰績出色，唯國內聯賽表現有所下滑而被拜仁辭退。（Getty Images）

「轉會達人」名記羅曼奴（Fabrizio Romano）表示車路士已將這名少帥視為首選，不過此前Sport1記者Patrick Berger指出若有球會與他簽約，拜仁慕尼黑將會從中獲得一筆報酬，而目前車路士暫未就此與拜仁討論。

包括Goal.com、90min等外國媒體亦報道，車路士對拿高士文很有興趣，剛被辭退的樸達執教藍軍31場只贏12場，勝率僅為38.7%；而拿高士文執教拜仁慕尼黑84場60勝，勝率高達71.4%。

「終於」炒掉樸達的車路士，是今次羅致拿高士文的大熱門。（Getty Images）

上周宣布炒掉干地的熱刺，亦是今次拿高士文爭奪戰的球會之一。據英國《每日電訊報》稱，熱刺曾在2021年時視這名少帥為取代摩連奴（José Mourinho）的首選，但當時拿高士文選擇了拜仁慕尼黑。

辭退干地的熱刺，據稱已加入今次拿高士文爭奪戰。（Getty Images）

此外，西媒《Football Espana》亦稱皇家馬德里有意羅致拿高士文，他們現任領隊安察洛堤（Carlo Ancelotti）未來尚不明確，據稱他有意接掌巴西國家隊，因此皇馬希望能找到接任安察洛堤的主帥，而拿高士文正是他們的心儀人選。

今次拿高士文爭奪戰會由哪方勝出尚未可知，但據90min報道，這名少帥對車路士的邀請感興趣，但他打算休息一段時間，待今個球季結束後才決定自己的末來。