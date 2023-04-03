英超｜車路士終解僱樸達 球會史上平均分最低領隊 羅渣士同日被炒

一直傳聞被炒的車路士領隊樸達（Graham Potter），在球隊於周末主場以0：2不敵阿士東維拉後，終於逃不過「落鑊」的厄運。「藍戰士」單在冬季轉會窗就花了近3億英鎊，但樸達卻未能撥亂反正，他在聯賽平均每場得分僅1.27分，是球隊歷來的最低紀錄。



車路士在英國時間晚上發出了聲明：「車路士會方公布格拉咸樸達離隊。格拉咸同意將跟會方一起合作，讓一切順利過渡。格拉咸效力期間，帶領我們躋身歐聯8強，面對皇家馬德里，車路士感謝格拉咸所作的努力及貢獻，並祝願他未來順遂。」樸達的助手Bruno Saltor將任看守領隊一職，而外界盛傳車路士將與熱刺爭奪剛被拜仁慕尼黑解僱的拿高士文。

車路士聲明感謝樸達的貢獻，特別提到他領軍晉身歐聯8強。（Getty Images）

去年9月杜慈（Thomas Tuchel）被炒，車路士向白禮達支付了2000萬鎊毁約金挖走樸達接掌帥印，並簽下5年長約。樸達接任首場，球隊於歐聯打和了RB萊比錫後，便迎來5連勝，滿以為有個好開始，豈料之後的表現卻滑坡，儘管班主托德波里（Todd Boehly）於一月大開水喉，讓樸達的陣容增添了安素費南迪斯、祖奧菲臘斯及梅迪歷等猛將，可是球隊戰績未見大幅改善。

車路士剛於主場不敵維拉，梅迪歷（右）的表現備受批評。（Getty Images）

在不敵維拉前，車路士「迴光反照」，曾獲3勝1和的不敗佳績，可是對維拉一仗雖場面佔優，控球接近七成、射門比率更達22：5，其中梅迪歷單刀失機受盡千夫所指，也成為樸達被炒的導火線。

在2023年一月以降，車路士在13場聯賽僅取得3勝5和5負的劣績，總計28場只得38分排第11，落後榜首的阿仙奴足足34分，要追趕前四的曼聯，也有12分的差距。「車仔」今季於聯賽盃及足總盃都被曼城淘汰，但仍有歐聯一項錦標可以競逐。

樸達帶隊於主場迎擊維拉一仗，是他最後一次為車路士領軍。（Getty Images）

樸達在聯賽的戰績之差，平了車路士歷來的紀錄，如果只計執教超過20場或以上的主帥，樸達平均只得1.27分，與荷度並列最差，但荷度於1993-96年以球員兼領隊領軍時，「車仔」還不是頂級勁旅，而他卻憑個人魅力羅致了古列治、曉士等球星。古列治及林柏特等車路士名將都曾「教車」，但皆不成功，古列治平均得1.65分，「林伯」則獲1.67分，是前五最差成績。

今季李斯特城表現大跌，現排聯賽尾二，領隊羅渣士責無旁貸。（Getty Images）

李斯特城近6場輸5仗排尾二

同日，李斯特城亦宣布與主帥羅渣士（Brendan Rodgers）分道揚鑣。李城於周末在補時失波，作客以1：2不敵剛炒了主帥韋拉的水晶宮，近6場聯賽輸了5場，28戰只得25分排尾二，深受降班威脅。曾執教利物浦及些路迪的羅渣士，於2019年接掌李城，任內主要功績是在2020/21年球季贏得球會史上首個足總盃錦標。