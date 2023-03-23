足球｜白禮頓財政報告揭樸達違約金奇高　車路士千萬年薪高過杜慈

車路士主帥樸達（Graham Potter）自領軍後，成績一直受外界詬病，即使在轉會窗上大灑金錢，目前仍只排在英超第10位。

不過日前白禮頓公布財務報告，原來藍軍為這位英格蘭教頭所支付的解約費，為足壇歷史上最高。



根據白禮頓在周二（21日）公布的2021/22球季財務報告，樸達轉投車路士為他們帶來2150萬英鎊（約2.08億港元）收益。

白禮頓在財務報告中表示車路士為樸達支付的違約費為2150萬鎊。（白禮頓財務報告截圖）

Planet Football在去年9月為領隊違約金排名，當時報道指出樸達的違約條款為1500萬英鎊，金額在榜單中名列第2。



當時名列第1名的拿高士文（Julian Nagelsmann），在2021年7月以2500萬歐元違約金由RB萊比錫轉投拜仁慕尼黑。如按當時匯率，這筆費用約為2134萬英鎊，現在白禮頓官方證明樸達的違約金為2150萬英鎊，表示這位車路士領隊以些微之差，成為足壇史上最高身價教頭。

樸達以微弱之差力壓拿高士文，成為足壇歷史上最佳領隊。（Getty Images）

若單按英超計算，史上身價第2最高的領隊同樣來自車路士，2011年6月他們以1500萬歐元從波圖羅致韋拿斯保亞斯（Andre Villas-Boas），但這名葡萄牙領隊執教藍軍僅9個月便被辭退，並由助教迪馬堤奧（Roberto Di Matteo）暫時接掌球隊，帶領車路士在歐聯決賽擊敗拜仁慕尼黑封王。

保亞斯當年高價加盟車路士，9個月後便被辭退。（Getty Images）

樸達「上車」後薪金亦水漲船高，多間外媒報道他在白禮頓時年薪為200萬英鎊，英國《太陽報》去年10月報道，他加盟車路士後年薪一躍至1000萬英鎊，目前在英超排名第4，僅次1900萬英鎊的曼城領隊哥迪奧拿、1600萬英鎊的利物浦主帥高普和1500萬英鎊的熱刺教頭干地。樸達人工較曼聯領隊坦赫格以及阿仙奴領隊阿迪達都要高，兩人年薪分別為900萬英鎊及830萬英鎊。

值得一提的是，樸達年薪比前任杜慈（Thomas Tuchel，又譯杜曹）還高，該名帶領車路士奪得2020/21歐聯冠軍的教頭，被辭退時年薪僅為700萬英鎊。

曾帶領車路士奪得歐聯冠軍的杜慈，年薪比不少英超領隊還要低。（Getty Images）

車路士目前排在英超第10，與第4位的熱刺有11分之差。不過藍軍近4場各項賽事保持不敗，且在歐聯擊敗多蒙特晉級至8強，似有漸入佳境跡象。