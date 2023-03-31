英超｜干地離熱刺傳有球員背後發功　李察利臣被「老屈」鬧爆傳媒

干地執教熱刺匆匆16個月，未能帶來錦標，早前更分道揚鑣，曾經公開表示不滿沒有正選的李察利臣，盛傳在隊中帶頭反干地，這名巴西國腳透過社交網站回應，為自己澄清的同時，更直斥傳媒搬弄是非。



干地（Antonio Conte）被修咸頓迫和後，記者會上鬧爆球員及球會，結果難逃被炒的厄運，成為40個月內第4名被辭退的熱刺主帥。一向「乖仔」的孫興慜在國際賽期間開腔，向干地致歉，更直言要為對方被炒負責任。

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英超｜孫興慜對干地被炒深感歉意 「要為他的離開負責任」

熱刺早前宣布，干地成為3年多內第4名被炒的領隊。（Getty Images）

有好人，就有奸角，阿根廷傳媒《TyC Sports》將矛頭直指李察利臣，表示這名巴西國腳與羅美路牽頭，齊齊發功逼走干地。

「屈我啦，屈我啦」，但李察利臣表示「我有問題㗎」，他透過社交網站反擊阿根廷傳媒的報道，「質疑我的表現及能力，這一點我理解，但嘗試以失實報道抹黑我，這一點我不能接受，我尊重干地及所有共事過的教練。」

李察利臣為何被屈？全因這名巴西國腳曾在熱刺歐聯出局後，公開批評干地為何不以他作正選，故此認為兩人有心病。李察利臣在貼文中坦言「以專業的精神及對話」解決問題，再感激干地把他帶到熱刺。

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李察利臣被指是更衣室作反分子，他透過社交網站反擊澄清。（Getty Images）

「他（干地）在熱刺幫助我很多，我沒有帶頭作反，我是站在另一邊的。我未能發揮預期中的表現，令他沒有辦法留下來，我對此感到十分抱歉。當他離開後，我傳了短訊祝福他，希望他事事順利。」

李察利臣盡訴心中情後，最後向傳媒開火，直斥《TyC Sports》要為謊言負責任，指他們沒有專業道德，並為《Tyc Sports》感到「可恥」。

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李察利臣直斥阿根廷傳媒沒有專業道德。（Getty Images）

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