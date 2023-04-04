英超｜車路士搶人才或好夢成空？與八大名帥扯上關係無一接近

車路士周日宣布辭退領隊樸達（Graham Potter）後，懸空帥位由誰來接任隨即成為傳媒焦點，一時間各種流言傳聞滿天飛。

藍軍今季已第二次將主帥掃地出門，比起往績「平實」的樸達，傳聞中的八大名帥人選包括施丹、拿高士文、安歷基和普捷天奴，可謂星光熠熠，不過與落實來投仍有一大段距離。



1. 拿高士文

歐洲球壇上周迎來一陣突變，拜仁慕尼黑教頭拿高士文（Julian Nagelsmann）、車路士領隊樸達以及李斯特城主帥羅渣士（Brendan Rodgers）先後「落鑊」，加上較早前大肆批評球會上下後離隊的熱刺主帥干地，短期內多間球會帥印懸空，亦有不少名帥成為自由身。

拜仁辭退拿高士文，被指引發炒領隊連鎖效應，他們旋即找來杜慈（Thomas Tuchel，又譯杜曹）接任，令希望得到拿高士文的熱刺和車路士，短時間內分別跟干地和樸達分道揚鑣。

專門報道足球轉會消息的意大利記者羅曼奴（Fabrizio Romano）表示，拜仁與拿高士文的合約2026年才屆滿，為節省人工開支，他們歡迎任何球會接洽，拿高士文亦對與車路士洽談持開放態度，惟目前暫未有球會接觸拜仁談及賠償金事宜。

2. 安歷基

羅曼奴在Twitter亦提到世界盃後失去西班牙國家隊帥印的安歷基（Luis Enrique），指出對方希望能盡快重執教鞭，並以英超球隊為首選。當中又指，安歷基只考慮「有清晰計劃和構思」的長期職位，正在等待合適工作機會，以車路士易主後的亂況來看，似乎難以符合他的要求。

3. 施丹

2021年離開皇家馬德里後一直未再執教任何球隊的施丹，曾被認定是法國國家隊領軍大熱，隨2022世界盃後法國選擇與迪甘斯（Didier Deschamps）續約，一切經已成空。明顯地，施丹並不急於搵工，他被指只會對法國國家隊、重掌皇馬或執教成名球會祖雲達斯有興趣，車路士就算列他為人選大概也是徒然。

已接近兩年沒執教的施丹，與車路士扯上關係。（Getty Images）

4. 迪沙比

經歷過樸達的失敗，車路士再次打白禮頓領隊主意，現任主帥迪沙比（Roberto De Zerbi）今季盡顯領軍功力，接替樸達後球隊不止踢出風格，現時排名英超第6，較排第11的車路士分數和排名都高出一大截，也盛傳為藍軍領隊繼任人選之一。

5. 普捷天奴

普捷天奴（Mauricio Pochettino）自從2019年離開熱刺後，每逢英超球隊尤其是熱刺一有帥位空缺，便會提到他的名字。當然今次也不例外，自去年7月離開巴黎聖日耳門（PSG）後一直閒賦在家，普捷天奴亦被指有機會接任車路士／熱刺領隊。

普捷天奴再次被傳為車路士／熱刺接任人選。（Getty Images）

上述五大人選之外，干地、摩連奴及安察洛堤三大名帥也被點名認為或重返車路士執教，但機會相信不高。

車路士在周日不敵阿士東維拉後，已跌至積分榜下半版排第11位，爭奪來季歐洲賽資格機會渺茫。