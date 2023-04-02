車路士輸波跌落下半版 1億新兵失機淪箭靶 舒夫真高護航︱英超
撰文：吳慕兒
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車路士周六（4月1日）在主場史丹福橋迎戰阿士東維拉，一班前鋒再次啞火，終以0：2敗陣，聯賽排名進一步跌至第11位。
冬季轉會窗以一億歐元身價加盟的烏克蘭新兵梅迪歷（Mykhailo Mudryk）成為眾矢之的，前車路士鋒將哈索賓基不留情地批評，同樣曾效力藍軍的烏克蘭一代巨星舒夫真高，卻為「小師弟」護航。
梅迪歷單刀失機 哈索賓基：他太心急
阿士東維拉前鋒奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）把握車路士守將古古列拿頭槌回傳失誤，18分鐘為客軍先開紀錄，未幾車路士有個扳平黃金機會，高華錫一記「手術刀」直線劏穿維拉防線，梅迪歷高速奔跑接應後呈單刀狀態，他選擇第一時間掃把腳射門，在沒角度、沒力度之下被維拉門將達米安馬天尼斯輕鬆一抱入懷。
車路士未能追平，下半場更被麥甘尼的入球終結球賽。名宿哈索賓基批評梅迪歷的表現，「他應該橫傳予夏維斯，如果他橫傳，100％肯定是入球……由此可見他對這種機會並不習慣。他有那麼多時間，可以加一腳控定慢慢來。」
車路士今季在英超持續表現不振，踏入2023年，他們一直維持在第10位，不升不跌，不過今仗落敗後終於守不住，下降一級至第11位，跌落下半版。還有10場聯賽，已肯定追不上倫敦宿敵阿仙奴。
梅迪歷門前失機間接連累球隊輸波，身價高昂的他難免成為被批評對象，曾執教烏克蘭國家隊也曾效力車路士的名將舒夫真高認為，「車路士買入一個充滿天份的球員，他還很年輕，是屬於未來的。」
舒夫真高續稱：「他是一個極富野心計劃的一部分，身處一個合適的成長環境。車路士現在已經要立即得到他，證明球會多相信他的天份。」
梅迪歷上半季為薩克達上陣18次，攻入10球，轉投車路士後未能延續好表現，8度為藍軍上陣仍未取得入球。對維拉一仗，屢次錯失入球良機的他在57分鐘已被教練樸達換出。
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