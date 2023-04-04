英超︱高普成聯賽「終極倖存者」　毋懼隨時被炒：我份工就係咁

近日英超接連有熱刺領隊干地、車路士主帥樸達和李斯特城教頭羅渣士先後被辭退，從博彩公司開出賠率反映，就連利物浦領隊高普帥位非昔日般穩如泰山，紅軍剛在周六 1：4大敗予曼城，周二深夜再要作客車路士，高普賽前揚言他「不怕」被炒。



高普揚言不怕被利物浦辭退。（Getty Images）

今季已有12位主帥失去工作，創下英超新紀錄，當中修咸頓、車路士已先後兩度易帥。球季尚餘兩個月才完結，這紀錄尚有機會持續刷新，就連德高望重的利物浦主帥高普，也有機會飯碗不保。

利物浦連續兩仗英超敗陣後，跌至第八位，早前歐聯亦在16強負皇馬出局。今夜對車路士賽前記者會上，高普承認：「我意識到今天仍能坐在這裏，是因為過去，而不是我們今季的表現。」

「我們擁有精明的班主，他們知道球隊狀況。如果這是我首季執教，情況會有點不同。」 高普揚言：「我不害怕（被炒），沒有需要感到害怕，我需要交出表現。我來這裏不是做裝飾品，我是來交貨的。」他強調自己全程投入，指出球隊未能持續踢出應有水平令他失望，認為必須找出解決方法。

樸達接任成為車路士領隊後，球隊表現愈來愈沉，終難逃被炒一劫。（Getty Images）

對於今季英超再創領隊被炒人數新高，他的反應是：「我可以講什麼？大家避免談論的話題大概是：在這瘋狂世界為何我仍坐在這裏？最後一個存活的人。」高普2015年10月上任紅軍領隊，至今已踏入第8個年頭，為目前英超20支球隊中執教同一球隊年期最長一人。

高普認為如此多領隊被炒實在差勁，同時又指這就是行業的一部分，干地離任，繼而再有樸達、羅渣士同日被辭退，他說：「我想這些球會都不在本身預期的位置，我已不能說更多，他們我都認識、敬重和喜歡，都是好人和了不起的領隊，但事情會走錯方向，當球會決策者認為要作出改變，便會換人。」

英超2022/23球季領隊被炒時序：

1. 2022年8月30日：柏加／般尼茅夫

2. 2022年9月7日：杜慈／車路士

3. 2022年10月2日：般奴拿基／狼隊

4. 2022年10月20日：謝拉特／阿士東維拉

5. 2022年11月6日：哈辛赫圖／修咸頓

6. 2023年1月23日：林柏特／愛華頓

7. 2023年2月6日：馬殊／列斯聯

8. 2023年2月12日：尼敦鍾斯／修咸頓

9. 2023年3月17日：韋拉／水晶宮

10. 2023年3月26日：干地／熱刺

11. 2023年4月2日：羅渣士／李斯特城

12. 2023年4月2日：樸達／車路士



羅渣士離開執教4年的李斯特城。（Getty Images）

下一位被炒領隊大熱是……？

2013／14球季10個領隊被炒，創下英超紀錄，2017／18、2021／22兩季皆曾平紀錄， 直到干地成為今季第10個主帥被辭退，然後樸達和羅渣士周日雙雙被炒，創下新紀錄。

下一個被炒英超領隊賠率：

谷巴（Steve Cooper）／諾定咸森林：2.1倍

莫耶斯／韋斯咸：3.5倍

法蘭克／賓福特：10倍

高普／利物浦：20倍



（資料來源：SkyBet）