英超小結︱阿仙奴離奪冠又近一步　一日兩領隊被炒12人失業創紀錄

英超領隊份工唔易做，已為眾所周知事實，然而周日（4月2日）一天內樸達、羅渣士兩領隊被炒，還是不禁讓人再次有此感慨。

今季已有12位主帥失去工作，創下英超新紀錄，當中修咸頓、車路士已先後兩度易帥。球季尚餘兩個月才完結，這紀錄尚有機會持續刷新，就連德高望重的利物浦主帥高普，也有機會飯碗不保。



樸達接任成為車路士領隊後，球隊表現愈來愈沉，終難逃被炒一劫。（Getty Images）

英超賽季2022年8月5日展開，月底般尼茅夫已率先打響炒領隊第一槍：8月27日球隊作客0：9大敗予利物浦，30日領隊柏加（Scott Parker）被辭退。當時聯賽只踢了4場。

自柏加後，除了因舉行世界盃而暫停的12月，每個月都有領隊「落鑊」，由名帥到無名教練無一例外。

英超2022/23球季領隊被炒時序：

1. 2022年8月30日：柏加／般尼茅夫

2. 2022年9月7日：杜慈／車路士

3. 2022年10月2日：般奴拿基／狼隊

4. 2022年10月20日：謝拉特／阿士東維拉

5. 2022年11月6日：哈辛赫圖／修咸頓

6. 2023年1月23日：林柏特／愛華頓

7. 2023年2月6日：馬殊／列斯聯

8. 2023年2月12日：尼敦鍾斯／修咸頓

9. 2023年3月17日：韋拉／水晶宮

10. 2023年3月26日：干地／熱刺

11. 2023年4月2日：羅渣士／李斯特城

12. 2023年4月2日：樸達／車路士



加比爾捷西斯梅開二度，領阿仙奴又贏一場。（Getty Images）

本周小結：阿仙奴離冠軍又近一步 利物浦前四無望？

球季餘下最後10場，阿仙奴捱過列斯聯的考驗又贏一場，維持榜首8分優勢；少賽一場的曼城，在夏蘭特缺陣下4：1大勝利物浦，繼續是現實中唯一有機會威脅槍手一隊。然而比起阿仙奴專注聯賽，藍月亮始終要分心歐聯，本月8強兩回合大戰拜仁慕尼黑後，便是4月27日曼城主場硬撼阿仙奴的爭標關鍵一戰。

冠軍只剩阿仙奴和曼城雙頭馬車之爭，前四戰況相對更加激烈，紐卡素與曼聯正面交鋒贏波升上第三，紅魔跌至第四，兩隊同樣27戰得50分；熱刺上周辭退領隊干地，他的副手史迪連尼（Cristian Stellini）暫代帥位，周一深夜領軍作客愛華頓，他們目前28戰得49分排第五。7：0大勝曼聯後，一度重燃前四希望的利物浦，連續兩周吃下敗仗「打回原形」，跌至第八，紅軍目前27戰42分，前面尚有白禮頓和賓福特兩隊。

羅渣士離開執教4年的李斯特城。（Getty Images）

下一位被炒領隊大熱是……？

艾馬利領軍的阿士東維拉再次帶來驚喜，2：0作客技術擊倒車路士，升上第九位，間接令跌落第二版的藍軍決定與樸達「分手」。同日被炒的還有羅渣士，李斯特城作客1：2不敵水晶宮後再次跌落降班區第19位。英超今季護級形勢極為凶險，第12位的水晶宮到第20位的修咸頓之間只差7分，任何一隊降班皆有可能。

2013／14球季10個領隊被炒，創下英超紀錄，2017／18、2021／22兩季皆曾平紀錄， 直到干地成為今季第10個主帥被辭退，然後樸達和羅渣士周日雙雙被炒，創下新紀錄。這個紀錄尚有機會再打破，連高普帥位也無保證。

下一個被炒英超領隊賠率：

谷巴（Steve Cooper）／諾定咸森林：2.1倍

莫耶斯／韋斯咸：3.5倍

法蘭克／賓福特：10倍

高普／利物浦：20倍



（資料來源：SkyBet）