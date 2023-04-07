冰協風波下冰球女子港隊戰世錦賽　勇奪三連勝　今鬥立陶宛爭升班

香港男子冰球代表隊出戰賽事時，主辦方「播錯國歌」的風波仍在延續；同時，女子代表隊出戰世界錦標賽第三級別A組（3A組）賽事，獲得三連勝，可望爭奪「升班」資格。



香港男子冰球代表隊今年二月出戰世錦賽時，賽事主辦方播錯國歌，風波仍在延續，港協暨奧委會多次發聲明指摘冰協，更宣布啟動暫停其會員資格的程序。

社會的焦點集中在冰協與港協誰是誰非之時，女子冰球港隊仍在羅馬尼亞舉行的世界錦標賽3A組努力，並有不俗成績。在分成四大級別的世界錦標賽，除了頂級的世界錦標賽外尚有屬較低組別的第一至三級賽事（Division I to III），並分別按成績分為A組及B組，設升降班制度，在賽事層級中最低的為第三級B組（3B組），若能勝出就可在翌年「升班」至「3A組」；反之，除了最低級別的3B組外，每組別最後一名都要在來年「降班」。

香港隊去年因疫情退賽後，今年捲土重來在3A組出賽，對手有東道主羅馬尼亞、保加利亞、愛沙尼亞、烏克蘭和目前位處榜首的立陶宛。在單循環賽事下，港隊在首三場全勝，分別以6：2擊敗保加利亞、2：1勇挫烏克蘭、周四（6日）再以3：1擊敗羅馬尼亞。

目前港隊以3戰3勝、共得9分排在積分榜第二位，榜首為得失球差更優勝的立陶宛，而港隊周五（7日）會與立陶宛正面交鋒，能否贏得在明年升班到2B組的資格，這場將十分關鍵。在戰畢立陶宛後，港隊會在周日（9日）的煞科日對愛沙尼亞。