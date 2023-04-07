英超｜林柏特重掌車路士出席記者會笑開懷　避談坐正可能性

車路士在新班主托德波里的治下，10個月兩度炒領隊，兜兜轉轉下找來熟悉臉孔「捱義氣」，名宿兼前主帥林柏特接任看守領隊一職至季尾。再度變身「藍戰士」，以主帥身份回歸的林柏特，出席賽前記者會難掩喜悅，直言重返史丹福橋是個簡單的決定。



樸達（Graham Potter）執教短短半年就被炒，車路士班主托德波里（Todd Boehly）手起刀落，一季內連炒兩領隊。臨近季尾，難找接任人，只好找來相熟人選「頂住檔」，曾經執教車路士的林柏特（Frank Lampard）相信就是最好人選，擔任看守領隊直至季尾。

林柏特曾在2019年夏天執教車路士，直至2021年1月遭辭退，這位英格蘭名宿其後接掌愛華頓，戰績同樣不佳，今年1月再落鑊。想不到兜兜轉轉下，林柏特如今再度帶領「車仔」，首仗將在周六（8日）作客鬥狼隊。

英超︱林柏特「捱義氣」重返車路士 任看守主帥至季尾穩定軍心

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林柏特在2021年初被炒後，如今再度返回史丹福橋執教。（資料圖片／Getty Images）

林柏特再度以車路士主帥身份出席賽前記者會，當「林伯」步入房間時，難掩笑容，整個記者會的神情同樣輕鬆，笑容滿臉。對於車路士看守領隊這個職務，林柏特坦言這是一個容易的決定，「我在這裏（車路士）效力過﹑執教過，這依然是我的球會，我至今與球會仍有不少連結，所以回歸車路士是簡單的決定。」

車路士陣中有不少球員曾與林柏特共事，加上球會一切設施也沒有大分別，林柏特基本上不需要適應，唯一不同的就只是老闆而已。

自從樸達被辭退後，拿高士文﹑安歷基等領隊名字與車路士扯上關係，但至今仍未決定誰是真命天子。林柏特如今「接火棒」，隨時像當年的蘇斯克查一樣，因戰績亮眼而坐正，過往的車路士也有成功例子，就如在2012年帶隊勇奪歐聯的迪馬堤奧（Roberto Di Matteo）。

被問及相關問題時，林柏特強調，現時將專心一致，先做好份內事，「我都知道會問這些（會否坐正）的問題，對我來說，重點是專注手頭上的工作，盡量交出最好的成績，未來的事情就未來再算。」

林柏特日前在史丹福橋亮相，如今已成為車路士看守領隊。（Getty Images）

林柏特帶領球隊操練，心情同樣靚，臉上一直掛着笑容，亦與新兵梅迪歷等傾談。英格蘭國腳美臣蒙特（Mason Mount）的動向亦備受關注，這名由林柏特一手提拔成球隊主力的中場，近日在球隊失意，更傳出離隊的可能性；林柏特指他未與蒙特深入傾談，但他知道對方有傷在身，深明對方的能力並充滿信心，知道蒙特可以為球隊帶來什麼。

美臣蒙特曾傳出離隊的傳聞，林柏特回歸後，不知道他的上陣機會會否增多。（Getty Images）

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