英超︱林柏特「捱義氣」重返車路士　任看守主帥至季尾穩定軍心

撰文：吳慕兒
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車路士公布林柏特（Frank Lampard）出任看守主教練（caretaker head coach），直到今個球季結束。藍軍剛在周日辭退領隊樸達（Graham Potter），尚在物色來季接任人選。

林柏特再次接過車路士帥印，不過今次只是短期性質。（Getty Images）

時近季尾，要尋找一流名帥不易，車路士成功找來名宿林柏特「捱義氣」。林柏特不止曾效力藍軍13年，也是球隊首席射手，還曾在2019至2021年間出任領隊。車路士本周六將作客狼隊，林柏特周四已開始接手球隊操練。他會領軍至季尾，以便管理層尋找合適長期領軍人選。

林柏特今年1月被愛華頓辭退後，暫無工作在身。車路士班主托德波里（Todd Boehly）和 伊巴里（Behdad Eghbali）在聲明中稱，「我們很開心能迎接法蘭克（林柏特名字）重返史丹福橋，他是英超名人堂一員，也是這球會的傳奇。」

聲明又指，球會持續尋找主帥人選之餘，「希望向球會和球迷顯示我們在餘下球季有一個清晰及穩定的計劃，我們希望把握每個可能成功的機會，法蘭克擁有一切我們需要的性格特質和條件，推動我們衝線。」

「周六對狼隊是我們重要一戰，然後下周要將注意力轉移至對皇家馬德里的歐聯八強戰。我們所有人會全力支持法蘭克，期望在餘下比賽得到最佳可能結果。」

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