乒乓｜國乒一哥遭女狂迷擅闖酒店房　樊振東受困擾停止與球迷來往

追星，今時今日十分常見，無論是歌星，還是球星，也有各自的「粉絲」。不過，追星還追星，也要有分寸，中國乒乓球手樊振東，早前入住的酒店房間被一名女子多次非法入侵，他隨即報警處理。



近期中國乒乓球隊有不少球賽以外的新聞，除了前世界冠軍張繼科捲入金錢醜聞後，現任世界第一的樊振東，近日飽受球迷的「私追」行動所影響，日前更發聲明回應事件。

樊振東現時是男子乒乓一哥。（Getty Images）

發聲明回應私追事件

樊振東周四（6日）透過球迷會在微博上發文，表示近日受球迷的追星行為所滋擾。樊振東在聲明中指，早前被一名女子跟蹤多日，從而得知他入住酒店的房間編號，更在前台拿取房卡，並在樊振東不在房間時，多次非法進出他的房間，他已經隨即報警。

樊振東直言報警一事雖然無心刻意張揚，但亦不需要隱瞞，而今次事件對他有莫大影響，樊振東決定暫停與球迷接觸，包括信件來往，聲明末段強調，球迷們的關注和支持，僅限賽場就可以了。

樊振東就事件發聲明。（微博截圖）

「球迷會並非明星的粉絲後援團」

事實上，樊振東一直反對「追球星」這個文化，即使有支持他的球迷，也保持一定的距離，所以至今也未有開通社交網站，讓他可以專心在球賽或訓練。

樊振東早前亦曾經發長文，呼籲球迷的支持行動不要「過火」，強調「球迷會並非明星的粉絲後援團」，一切投票﹑應援等活動，他也不會授權舉辦，他也不鼓勵球迷接﹑送機，除了信外，他亦不會接收球迷的禮物。

樊振東希望與球迷保持最簡單的球員與球迷的關係，若要支持他，就在球場或電視前支持就可以，而不是關注他的私人生活。樊振東再三強調，球迷的支持行為不要過界，以理智的方式支持他，更指這是不少運動員的心聲。

樊振東貴為奧運及世界冠軍，當然有不少球迷，但他一直與球迷們保持距離。（Getty Images）