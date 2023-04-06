劍擊・世青賽｜男花惜負亞青決賽手下敗仗　團體賽16強止步

世界青少年劍擊錦標賽，女子花劍代表黃純一周三（5日）在少年組為港隊奪得今屆首面獎牌先響頭炮，花劍隊今日（6日）轉戰團體賽力爭獎牌，最終男、女花分別在16強和32強止步。



黃純一昨日在少年組個人賽奪得銅牌，為女花史上首面世青獎牌。花劍隊今日轉戰青年組男、女花團體賽，男子隊派出鄭鐵男﹑梁千雨﹑蔡孝銳及林浩朗上陣，首圈輪空後在32強與土耳其爭晉級。

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男花由左起蔡孝銳、梁千雨、鄭鐵男及林浩朗出戰團體賽。（FIE提供）

被列為10號種子的男花面對23號種子土耳其未遇考驗，鄭鐵男打頭陣取得5：3後，林浩朗、梁千雨其後亦合力在首輪以15：6保持領先優勢。次輪蔡孝銳力壓對手僅取得1分，拉開比數至20：7。港隊終以45：28輕取對手，晉身16強硬撼上月亞青團體賽決賽對手烏茲別克。

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左起由李智穎、陳諾思、黎熙晴及廖愷翹組成的女花隊，團體賽32強止步。

3劍負亞青決賽手下敗將

港隊上月初擊敗烏茲別克成功在亞青賽衛冕，今仗面對該支7號種子隊，與對手同樣除一名劍手外陣容不變。梁千雨、鄭鐵男與林浩朗在首3局後落後12：15。其後在落後7分下，鄭鐵男單局打成6：1，助港隊在次輪力追至24：26。港隊雖在末段力保2分差距，惟在最後一局未能成功反撲，終以38：41告負，無緣晉身8強追平2014年最佳成績。

由陳諾思、廖愷翹、黎熙晴及李智穎組成的女子花劍隊，首圈即硬撼韓國，終以28：45不敵對手，32強止步。