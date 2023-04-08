法甲｜麥巴比批評球會擅自取用自己片段　PSG官方一小時即跪低

PSG激嬲麥總！

基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩）日前在個人Instagram上批評球會在未經他同意下，擅自使用其片段製作下球季季票的宣傳影片。事件引起爭議，巴黎聖日耳門方面已經火速將影片刪除，但亦有法國名宿認為麥巴比的做法過於「自負」。



PSG官方數日前發布一條宣傳來季季票的影片，頭號球星麥巴比理所當然地在當中佔據不少鏡頭，不過令人意外地，影片中只有隊內的法國本土球員出鏡，其他球星如尼馬（Neymar）、沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos）均未在片段中露面，而美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）的身影也只是一閃而過。

麥巴比對球隊發布宣傳片的做法感到不滿。（路透社）

麥巴比日前在Instagram中以限時動態方式寫下長文，抨擊球隊今次做法：「我剛看了球會為2023/24賽季的宣傳片。事前沒有人告知過我相關內容。」

「我不同意公布這條影片，所以我要為個人的肖像權而發聲。PSG是一間偉大的球會，也是一個很好的大家庭，但它絕不是基利安聖日耳門。」文章續寫道。

麥巴比在限時動態中批評球會做法。（麥巴比Instagram）

事件引起不少爭議，PSG官方在影片公布後僅一小時便「跪低」將其下架。

備份影片：

麥巴比今次的做法，引來曾代表法國拿下世界盃的名宿杜加里（Christophe Dugarry）批評，「你覺得有需要因此而在社交媒體上貼出這篇文章嗎？你可以打電話給管理層，在內部解決它。」

「他可以打給球會主席，而不是在網絡上讓這件事情讓全世界都知道。這很愚蠢，毫不得體。」他補充道。

據西班牙《馬卡報》報道，PSG領隊加迪亞（Christophe Galtier）在周五（7日）隊內訓練後出席記者會，他表示管理層已經與麥巴比本人討論過，並指事情已經解決。

加迪亞表示事情已經解決。（路透社）

「麥巴比因臀部傷勢缺席今天的訓練，但這不會影響他出戰對尼斯的比賽。」加迪亞說道。「球會主席亦來視察我們，並在更衣室裏說了幾句。我不會透露他說了什麼，不過重要的是主席親臨並與我們談話。」