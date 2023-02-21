勞倫斯獎︱美斯與阿根廷強勢入圍與麥巴比再決高下　谷愛凌同入選

有「體壇奧斯卡」之稱的勞倫斯獎（Laureus World Sports Awards）公布2023年入圍名單，2022卡塔爾世界盃帶領阿根廷封王的美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）強勢入選最佳男子運動員候選名單，在決賽中射入3球的法國前鋒麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩）同樣入圍，再跟美斯一決高下。

阿根廷亦入選年度最佳運動團隊，卻要面臨重大挑戰。



勞倫斯獎2023年度最佳男子運動員候選名單。（勞倫斯獎官網截圖）

除了美斯和麥巴比之外，勞倫斯獎年度最佳男子運動員6人候選名單中還有西班牙網球名將拿度（Rafeal Nadal）、NBA籃球隊金州勇士射手史提芬居里（Stephen Curry）、F1紅牛車隊冠軍車手韋斯達賓（Max Verstappen）和瑞典撐竿跳好手杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）。

6人實力和戰績不相伯仲，不過美斯在今屆世界盃盡顯球王風範，並引發全球熱潮，相信是得獎大熱，麥巴比很可能又要再次失望了。美斯和麥巴比過往均曾入選，美斯2020年與F1車手咸美頓一起獲獎，是歷來首次兩人同時贏得最佳男運動員獎項。

勞倫斯獎2023年度最佳女子運動員候選名單。（勞倫斯獎官網截圖）

女子運動員方面似乎沒有較突出的熱門，牙買加短跑名將費莎派斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）在2022田徑世錦賽100米第五度成為世界冠軍；跨欄女將麥洛蓮（Sydney McLaughlin-Levrone）繼東京奧運後再在2022世錦賽封后兼刷新世界紀錄；「女水神」莉迪姬（Katie Ledecky）在2022游泳世錦賽再奪4金，將世錦冠軍增至22個，創下女泳手紀錄。

第二度贏得金球獎（Ballon d’Or）的佩迪莉絲（Alexia Putellas），帶領巴塞隆拿女子隊橫掃西班牙聯賽和盃賽，歐聯亦再度晉身決賽，惟在決賽不敵里昂未能連霸；滑雪天后施費蓮（Mikaela Shiffrin）重奪高山滑雪世界盃總冠軍，奪冠次數更創下歷史新紀錄；網球 「一姐」施安迪（Iga Świątek）去年連贏法網和美網兩大滿貫，成毫無爭議的新王者。就連勞倫斯獎大會也形容：「這份入圍名單是橫跨各項運動的夢幻組合」，實在令人難以取捨。

英格蘭女足2022歐國盃封后，首度贏得大賽冠軍。（Getty Images）

美斯除入圍年度最佳男子運動員外，他的國家隊阿根廷亦在勞倫斯獎年度最佳運動團隊名單之內。同時入圍的還有第14次贏得歐聯冠的軍皇家馬德里、8年內4度NBA總決賽封王的金州勇士、打破平治8年壟斷並在韋斯達賓領軍下贏得F1車隊總冠軍的紅牛車隊、重奪六國錦標賽冠軍的法國欖球隊。

不過數到阿根廷的最大對手，相信必然是高舉2022歐洲國家盃冠軍的英格蘭女子足球隊。英格蘭自1966年世界盃後，未在任何大賽封王，直到女足贏得歐國盃，終於順利將足球帶「回家」，這也是英格蘭女足歷來首個成人級別大賽冠軍。

谷愛凌入圍勞倫斯獎年度最佳動作運動員。（Getty Images）

代表中國參加2022冬季奧運的滑雪選手谷愛凌，入圍勞倫斯獎年度最佳動作運動員（Laureus World Action Sportsperson of the Year ）。這個獎項候選名單，6人中有1男2女共3位滑浪選手，分別是首度成為世界冠軍的巴西選手杜里度（Filipe Toledo）、8屆世界冠軍姬摩（Stephanie Gilmore）和「巨浪專家」杜邦（Justine Dupont）。

北京冬奧奪得兩金一銀谷愛凌外，名單上還有代表美國的滑雪女將Chloe Kim和巴西滑板小天后Rayssa Leal。Rayssa去年贏得世錦賽和夏季極限運動會（X Games）街頭滑板賽冠軍時，仍只得14歲，她在東京奧運僅負日本的西矢椛得亞軍。