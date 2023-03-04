足球熱話｜麥巴比睇中500萬法拉利超跑　一直不考車牌：我有司機

基利安麥巴比（Kylian Mbappé，又譯：姆巴佩）現今坐擁1.1億歐元（約9.2億港元）年薪，為所有足球員中排名第二，僅次於2億歐元（約16.7億港元）的C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅），擁有不少奢侈品也是理所當然。

最近傳出「麥總」相中兩部法拉利超跑，當然價錢再昂貴對他來說也不是問題，可他卻因為沒有車牌而不能親自駕駛。



「麥總」想買靚車，價錢當然不是考慮因素。

據時尚雜誌《GQ》報道，麥巴比最近想購入一輛法拉利豪車，但他仍在考慮該買488 Pista、還是SF90 Stradale，兩者價格都大概在50萬歐元（約418萬港元）左右。

不過麥巴比由於沒有駕駛執照，所以即使擁有再多靚車，他也「有得坐無得揸」。這名年僅24歲的法國球星之前在接受美國傳媒《Bleacher Report》訪問時曾提及過自己沒有考取駕駛執照的事情。

「這是我早期便獲得成功的缺點之一，我錯過了一些很簡單的事物，例如考取駕駛執照。」麥巴比說道。「我想應該每個人都有駕駛執照，對大部分人來說這是一項義務，不過對我來說不是。」

「雖然駕駛執照算是『自主權』的同義詞，但我很早便擁有這樣東西，因為我有一名司機。考車牌對我來說從來都不是什麼需要優先考慮的事情。」

麥巴比認為有司機便足夠，自己不需要考取駕駛執照。（麥巴比Instagram）

西班牙《馬卡報》表示PSG曾出錢讓他去駕駛學校接受相關課程，但他本人認為並沒有這個需要。自他加盟巴黎以後，便聘請一名廚師、管家以及司機照顧他的起居飲食。

該報章還引述cuatro.com稱，目前麥巴比已擁有不少名貴車輛，包括平治GLE Coupe、V-Class、奧迪A6以及一輛Range Rover。