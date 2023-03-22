麥巴比獲提拔出任法國國家隊隊長　法媒指基沙文不滿迪甘斯決定

基利安麥巴比（Kylian Mbappe）獲委任為法國國家隊隊長。法國國家隊周二透過社交網站宣布，主帥迪甘斯分別任命麥巴比及基沙文為法國的正、副隊長。法國傳媒披露，基沙文不滿意迪甘斯的決定，重新考慮國家隊前途。



麥巴比是應屆世界盃金靴獎得主。（Getty Images）

去年底的世界盃後，原法國隊長、正選門將洛里斯退出國家隊，令隊長一職真空。直至周二，法國公布由麥巴比接任隊長，基沙文則為副隊長。

法國教練迪甘斯說：「麥巴比具備一切條件去承擔這個責任。」如無意外，麥巴比會在周五對荷蘭的歐國盃外圍賽上擔任隊長，法國下周一還會對愛爾蘭。

24歲的麥巴比在2017年首次代表法國大國腳，至今66次為國家隊上陣。在去年世界盃，他以8球贏得神射手，助法國連續兩屆打入決賽，但最後不敵阿根廷得亞軍。

法國隊宣布委任麥巴比為新隊長，基沙文則為副隊長。（Getty Images）

法國《隊報》披露，在周二剛滿32歲的基沙文不滿迪甘斯的決定，對失落隊長感到失望及受傷害。基沙文由2014年起代表法國，至今117次披甲，在洛里斯、華拉尼退出國家隊，加上保羅普巴、尼高路簡迪長期受傷患困擾，基沙文是其中一位資歷最深的法國正選主力。

洛里斯退出國家隊後，隊長臂章並沒有落入基沙文手上。（Getty Images）

報道指，基沙文夢想成為法國隊長，直至2024年歐國盃。基沙文近年已經是法國隊的領袖級人物，而且他認為憑資歷以及對迪甘斯的忠誠，會被任命為隊長。在法國的訓練基地，基沙文沒有掩飾失落隊長之位的感受，並會重新考慮在國家隊的未來。

從迪甘斯的角度，他希望法國有一位長期而穩定的隊長，相信年輕的麥巴比會是未來10年的隊長之選。

迪甘斯屬意麥巴比擔任法國隊長。（Getty Images）

法國名宿皮利斯被問到麥巴比是否法國隊長的正確選擇時，他回答：「一個合乎邏輯的決定？老實說，不是。考慮到這些年來的忠誠，我期望的是基沙文。」

皮利斯說：「我感到驚訝，這是對基沙文欠缺尊重，儘管我要強調，我對麥巴比是沒有任何問題的。」