法甲｜美斯神助攻麥巴比雙星包辦3球領PSG破馬賽　700入球追平C朗

周日（26日）深夜法甲榜首大戰，美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）與麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩）合力炮製三球，助PSG以3：0大勝馬賽。

美斯收穫兩個助攻之餘，攻入一球後達成700個聯賽入球里程碑，成就與C朗拿度看齊。



陣中另一巨星尼馬（Neymar，又譯：內馬爾）繼續因傷缺陣，PSG今場排出3-5-2，以麥巴比及美斯擔任雙箭頭攻堅。

比賽第25分鐘，PSG獲得一次反擊機會，美斯盤球推進，送出直線予麥巴比在禁區右側起腳破網，先開紀錄射成1：0。4分鐘後麥巴比在左路回敬一球，傳中洞穿對方守將直入小禁區，美斯門前輕鬆推射得手，助PSG領先至2：0。

之後美斯及麥巴比兩人各自在門前錯失一次黃金機會，換邊後兩人在左路再次精彩配合，麥巴比與美斯撞牆後插入禁區接應後者挑傳，球不着地左腳「窩利」抽射遠柱入網，助PSG3：0大勝排在法甲第2位的馬賽，賽後在積分榜領先對方8分。

重溫：美斯「神助攻」麥巴比

美斯球會700球追平C朗成就

美斯今場收穫個人生涯第700個球會入球，是繼C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）後，史上第二位達到此成就的球員；若只計算五大聯賽，他更是史上唯一一人。美斯在巴塞隆拿效力17季，攻入672球；上季加盟PSG後入球數字有所回落，全季各項賽事上陣34次攻入11球，今季則稍為回勇，28次出戰有17球進帳。

C朗拿度去年10月代表曼聯擊敗愛華頓時攻入個人球會生涯第700球，成史上第一人，他為士砵亭入5球、曼聯145球、皇馬450球、祖雲達斯101球，離開曼聯時生涯累積701個聯賽入球（如只計歐洲五大聯賽，即扣除士砵亭的5球，則為696球）。

C朗用943場比賽完成700球里程碑，而美斯則用了840場。C朗加盟沙特球會艾納斯後，至今取得8球進帳，令生涯球會入球總數增至709球，兩人目前在球會的累計入球數字只相差9球。