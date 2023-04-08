巴黎奧運︱香港女足挫巴基斯坦　外圍賽首圈兩連勝　最終戰定生死

巴黎奧運女子足球亞洲區外圍賽首圈，獲編入E組的香港代表隊繼上場3：0擊敗東道主塔吉克後，今日再鬥世界排名第161位的巴基斯坦，以2：0取勝。



雖然港隊世界排名比巴基斯坦高82位，上半場也憑壓逼搶得優勢，多次以第一時間傳送、直線或長傳打穿敵軍防線，但未能把握機會。

開賽8分鐘，中場陳詠詩開出右路角球，巴基斯坦守門員手槌打空，尾柱的曾麗薇離門兩碼撞射但「撻Q」。港隊守門員吳卓蔚之後勇救對手小禁區內的頭槌攻門，張煒琪則在緊接攻勢突破越位單刀，惟射得太正被門將用腳擋走。

港隊兩連勝。（資料圖片／Tajikistan Football Federation Facebook）

港隊黃金機會出現在33分鐘，小將梁匡蕎殺入禁區搏得12碼，但操刀的鍾貝琪「宴客」射高。直至73分鐘，後備入替的朱寶恩左路窄角度傳中，皮球卻直飛龍門，對手門將縱把皮球接實但已過白界，令港隊終打破僵局。

完場前港隊再有隊長陳詠詩傳中，令對手「擺烏龍」，結果贏2：0，取得兩連勝。港隊暫時以6分升上小組榜首，以3分排次席的菲律賓稍後時間才會迎戰塔吉克。港隊餘下一輪在下周二（11日）對被視為同組實力最強的菲律賓，爭奪小組首名、出線次輪外圍賽的資格。