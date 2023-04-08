英超｜曼聯兩球挫愛華頓　雙方合共攻門44次　拉舒福特傷出添隱憂

英超周六頭場，曼聯在奧脫福迎戰愛華頓，上半場超過20次射門，由麥湯米尼近射破網，打破僵局，紅魔鬼下半場把握對方隊長史密斯高文一次犯錯，馬迪爾近射奠定勝局，但曼聯隨後有主將拉舒福特傷出，為球隊添隱憂。



曼聯周中一球小勝賓福特，終止聯賽3場不勝的走勢，今仗主場鬥愛華頓，中場大將卡斯米路繼續停賽，般奴費南迪斯移後一格做防守中場，隊長哈利馬古尼復任正選，亦是他近兩個月來的首場聯賽正選登場，前線由拉舒福特掛帥。

受傷已久的基斯甸艾歷臣，今仗重回大軍名單，先列後備，主帥坦赫格直言他的復出對球隊有莫大幫助，「中場往往決定勝負，是重要一環，艾歷臣回歸是對球隊十分鼓舞，希望他盡快回復比賽狀態。」

基斯甸艾歷臣傷癒復出，今仗返回大軍名單。（Getty Images）

擔任正前鋒的拉舒福特開賽早段有機會，米高堅尼頭槌頂後乏力，「福仔」以速度壓過對手，推入禁區變成半單刀機會，可惜起腳角度欠奉，門將比克福特撲出。

曼聯其後一次有心思角球攻勢，般奴開出角球傳給禁區頂的安東尼，這名巴西翼鋒立即起腳，勝在夠角度，皮球中柱彈出，門前的雲比沙卡沒有越位，面對空門補射卻竟然射斜，錯失黃金機會。

拉舒福特開賽初段有半單刀機會，可惜過不了比克福特。（路透社）

曼聯防線一次漏洞，集體走甩前鋒森斯，這名愛華頓前鋒在禁區內無人看管起腳，但卻射出軟弱無力的一腳，皮球慢慢溜出底線。曼聯嘗試把握愛華頓左閘葛菲特的漏洞，兩度被身後波打穿，安東尼一次推入禁區左腳起腳，先被比克福特撲出；另一次則未能推順，同樣被「拖肥」成功瓦解。

曼聯直至36分鐘終於打破缺口，愛華頓在禁區屯重兵，拉舒福特面對密密集集的防線，只好橫傳予隊友，查頓辛祖找到麥湯米尼，一記傳送撕破對方防線，這名蘇格蘭中場近射破網，終於射破比克福特的十指關，延續他在國際賽的強勢，曼聯領先1：0，並在半場領先。

麥湯米尼36分鐘射破愛華頓，曼聯終開紀錄。（Getty Images）

曼聯上半場多次在葛菲特一方取得着數，拖肥主帥戴治立即作調動，以邁高蘭高入替擔任左閘。曼聯的長傳繼續為愛華頓造成煩惱，史密斯高文嘗試解圍卻變送禮，後方的拉舒福特左路推進，再地波傳中予後備入替的安東尼馬迪爾，這名法國鋒將一控一射破網，71分鐘取得保險球，射成2：0。

愛華頓後防送禮，拉舒福特造就馬迪爾建功。（Getty Images）

曼聯兩球領先，坦赫格隨即把艾歷臣換入場，讓這名丹麥中場提升狀態。不過曼聯其後亦有隱憂，拉舒福特接應長傳時落地，按住右腳，立即向場邊示意換人，韋格賀斯及後入替。拉舒福特緩緩步入更衣室，經過坦帥時亦問一問他的狀況。

曼聯保持兩球勝局至完場，順利全取3分，以56分暫時升上第3位。另外，今場兩軍踢得開放，曼聯上半場已錄得超過20次埋門，雙方全場合共44次攻門，但入球只得兩個。

艾歷臣傷癒復出，今仗後備入替取代辛祖。（Getty Images）

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曼聯正選陣容（4-2-3-1）：



門將：1迪基亞

後衛：29雲比沙卡﹑5哈利馬古尼﹑6利辛度馬天尼斯﹑12馬拉西亞

防守中場：39麥湯米尼﹑8般奴費南迪斯

進攻中場：21安東尼﹑15沙比薩﹑25查頓辛祖

前鋒：10拉舒福特



愛華頓正選陣容（4-1-4-1）：



門將：1比克福特

後衛：23史密斯高文﹑5米高堅尼﹑2達哥斯基﹑22葛菲特

防守中場：27伊祖沙古爾

中場：11迪馬雷格雷﹑17伊禾比﹑8奧拿拿﹑7麥尼爾

前鋒：50艾利斯森斯



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