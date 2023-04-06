車路士易帥｜林柏特敗部復活　傳任看守領隊至季尾　將領軍迎皇馬

車路士名宿林柏特將「敗部復活」，出任球隊的看守領隊，直至季尾。拿高士文及安歷基等名帥亦正與「藍戰士」洽談中，但如果林柏特在餘下賽季有好表現的話，隨時獲得一紙長約。



樸達在日前被車路士辭退，其助手Bruno Saltor出任看守領隊於周中領軍迎戰利物浦，並以0：0賽和對手，當時傳媒已拍到林柏特是座上客。翌日，各大傳媒便爆料，表示車路士正尋找下一任領隊，但已與林柏特達成協議，「林伯」將以看守領隊身分領軍至季尾。

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林柏特在2019年執掌車路士帥印，但於2021年遭辭退。（Getty Images）

林柏特是車路士名宿，於2019年更接掌球隊帥印，成為車路士近20年來首名英格蘭籍主帥；他任內最大功績，是起用了不少年輕球員，例如右翼衛列斯占士、美臣蒙特與現效力羅馬的譚美阿巴謙等。他也曾於2019/20年球季領軍躋身足總盃決賽，可是不敵阿仙奴。

不過，林柏特跟時任球會行政總裁、綽號「切爾西太后」的格諾芙斯基雅（Marina Granovskaia）不咬弦，尤其在轉會政策上有嚴重分歧，他心儀奧巴美揚、韋斯咸的迪格蘭賴斯及中堅達哥斯基，但球會卻給他找來添姆雲拿、夏維斯及薛耶治等球員，令他大感不滿。到了2021年1月，車路士跌到聯賽第9位，林柏特終因戰績差勁而遭解僱。

林柏特其後轉投愛華頓，獲得不少球迷支持。（Getty Images）

「林伯」在2022年1月底接掌愛華頓，代替因戰績低迷被炒的賓尼迪斯，雖然他帶領球隊成功護級，但今季戰績沒有改善，今年初敗予韋斯咸後，亦遭「拖肥糖」辭退，上任差8天才夠整整一年。

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林柏特日前被拍到重返史丹福橋觀戰，旋即傳出他將重返球會。（Getty Images）

雖然林柏特帶隊的成績並不突出，但或許因為車路士還沒找到合適的主帥人選，因此才委任德高望重的他出任看守領隊一職，尤其下周將於歐聯8強面對皇家馬德里。據悉，車路士物色新帥的目標是剛被拜仁慕尼黑辭退的拿高士文、前巴塞隆拿領隊安歷基等，但暫時未有定案，林柏特如有好表現，未必不能獲得一紙長約。

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