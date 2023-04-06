英超｜曼聯終止不勝走勢挫賓福特　眾將用表現回應坦赫格

曼聯在英超經歷3場不勝，周三（5日）深夜主場鬥賓福特，結果由拉舒福特一箭定江山，一球小勝對手，全取3分。

曼聯上輪不敵紐卡素後，主帥坦赫格直斥麾下決心不足，眾將今場以表現回應，坦帥賽後表示這就是上仗欠缺的東西。



曼聯在「雙紅會」大敗予利物浦7球後，再賽和修咸頓，加上上周末不敵紐卡素，聯賽3場不勝，聯賽榜第3位更拱手相讓予紐卡素。

上場兩球不敵紐卡素後，曼聯主帥坦赫格直斥眾將不成熟，在關鍵賽事不夠決心。坦帥出席賽前記者會時，直認球隊的狀態有所下降，而波幅亦是在所難免，但他寄語眾將要像機器一樣，任何情況下也要交出表現。

英超｜曼聯淨負紐卡素聯賽3場不勝 坦赫格指態度成勝負分野

曼聯主帥坦赫格上場不敵紐卡素後，直斥眾將決心不足。（路透社）

曼聯在周中英超補賽主場鬥賓福特，紅魔鬼曾在開季時慘敗4球，而賓福特對「BIG 6」的戰績同樣亮眼，今季先後擊敗曼城及利物浦，錄得3勝3和1負，曼聯今仗硬仗可期。

曼聯首循環曾經4球大敗予賓福特腳下。（資料圖片／Getty Images）

拉舒福特一箭定江山 迪基亞救險球

中場大將卡斯米路繼續「坐波監」，般奴費南迪斯墮後一格與麥湯米尼任防中，借將沙比薩則負責組織攻勢。這名拜仁借將今仗有建樹，接應安東尼的高空波，禁區內頭槌二傳予拉舒福特，近門撞射破網，27分鐘取得領先。

拉舒福特近射建功，攻入全場唯一入球。（Getty Images）

曼聯其後有安東尼﹑拉舒福特及沙比薩的攻門，可惜同樣無功而還，遲遲未能拉開比分，防線更在下半場中段有險象。賓福特後備入替的舒夏迪（Kevin Schade）接應艾雲東尼的傳送，以速度擺脫華拉尼，再殺入禁區起腳，幸好迪基亞及時出迎封位，為曼聯力保不失，結果曼聯一球小勝賓福特，亦報回首循環的大敗之仇。

曼聯終止聯賽3場不勝的走勢，全取3分，紐卡素同日大勝韋斯咸，兩軍同得53分，曼聯以較差的得失球暫列第4。

迪基亞及時出迎封位，為曼聯力保不失。（Getty Images）

坦赫格：咁先係曼聯

經歷坦赫格上場狠批後，眾將今仗以表現說話，令坦帥甚為滿意，「賓福特是難纏的對手，看他們對前列球隊的往績就知道。即使下半場有不少對碰，但你可以看到球員們的決心及熱誠，這些正是我們在周日所欠缺的。我們上仗的表現是不可接受，這不是曼聯應有的水平，今仗才是曼聯應有的模樣，我們應該在每一場也有這樣的發揮。」

曼聯小勝對手，坦赫格滿意球隊表現，直言這就是曼聯應有的模樣。（路透社）

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