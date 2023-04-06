英超｜車路士班主傳有意請干地回巢　安歷基見工表現優秀同獲考慮

車路士周日（2日）辭退戰績不佳的樸達（Graham Potter）後，各大報章關於新任領隊誰屬的報道鋪天蓋地。藍軍名宿兼前主帥林柏特（Frank Lampard）預料將回歸史丹福橋，出仕看守領隊執教餘下賽季，讓球會有時間尋覓長遠領隊人選。

繼拿高士文（Julian Nagelsmann）及安歷基（Luis Enrique）後，最新消息是個意想不到的人選——車路士管理層被指正與干地（Antonio Conte）接觸，希望他能再次執教車路士。



林柏特出任車路士看守領隊似乎已塵埃落定，足球「轉會達人」、意大利體育記者羅曼奴（Fabrizio Romano）稱，雙方一切文件已準備妥當，這位藍軍名宿將會擔任看守領隊，只等車路士發出官方聲明，車路士另一舊將艾殊利高爾亦會成為教練團隊一員。

車路士解決當前急務，同時處理長遠領隊人選事宜，英國《獨立報》報道，藍軍正考慮與干地討論回歸史丹福橋的可能。兩名班主托德波里（Todd Boehly）與Behdad Eghali認為，這位意大利領隊能夠為球隊帶來結構轉變，因為他是對上一位帶領車路士奪得英超冠軍的主帥。他們目前已透過中介與干地接觸，若一切順利，雙方會在下周會面。

干地在2016/17賽季執教車路士，開始時戰績不佳，但轉踢三後衛戰術後表現脫胎換骨，當季即帶領球隊奪得英超冠軍，在2017/18球季亦成功擊敗曼聯捧起足總盃。不過後來干地與球會高層及隊內球員不和，加上當季最終只排第5，未能獲得歐聯席位，終在2018年夏天被解僱。

干地是對上一位帶領車路士奪得英超冠軍的領隊。（Getty Images）

《獨立報》亦報道，安歷基（Luis Enrique）與車路士管理層的在面試中，闡述4-3-3戰術構想，成功令對方留下深刻印象。