英超｜林柏特回歸車路士首戰吞悶棍　熱刺力挫白禮頓保爭四希望

車路士早前易帥，名宿兼前主帥林柏特回歸擔任暫代主帥，首戰領軍作客鬥狼隊，可惜慘吞悶棍，遭狼隊的馬菲奧斯紐尼斯一箭定江山，車路士再輸一場。



林柏特回歸領軍作客吞敗

林柏特（Frank Lampard）回歸車路士，以看守領隊身份率軍至季尾。車路士在排陣上已有不同，林柏特改以4-3-3陣式出戰，高列巴尼與韋斯利科芬拿扼守中路，安素費南迪斯﹑高華錫及干拿加歷查出任中場，而史達寧﹑祖奧菲歷斯與夏維斯在前場攻堅。

林柏特再度執掌車路士，首戰作客狼隊。（Getty Images）

縱然車路士上半場不乏攻勢，沒有太多具威脅埋門，狼隊卻是先開紀錄的一方，馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）轟出世界波，皮球網仔入網，阿列沙巴拿加鞭長莫及，車路士半場以一球落後。

下周中有歐聯後顧的車路士，即使在落後下換入不少球員，依然沒有太大起色，結果林柏特首仗領軍，以0：1不敵狼隊。

馬菲奧斯紐尼斯世界波一箭定江山，主場擊敗車路士。（Getty Images）

兩領隊雙雙被逐 卡尼奠勝保熱刺爭四希望

同樣由看守領隊史迪連利（Cristian Stellini）帶領的熱刺主場鬥白禮頓，孫興慜左路切入大位，拉出絕妙的一球，這個世界波亦是這名韓國球星第100個英超入球。落後的白禮頓隨即反撲，另一名亞洲球星﹑來自日本的三笘薰入楔，一控一射建功，可惜他控球時先犯手球，入球無效。

孫興慜世界波開紀錄，亦是他在英超的第100球。（Getty Images）

白禮頓「食詐糊」後，一次簡單的角球攻勢，遠柱的鄧克無人看管，頭槌一頂破網，34分鐘追成1：1平手。白禮頓換邊後再度攻破熱刺的大門，由麥阿里士打建功，可惜再一次因手球而被VAR吹走，白禮頓又空歡喜一場。

白禮頓兩度食詐糊，為今仗落敗埋下伏線。（路透社）

這個入球無效後，焦點隨即落在場邊，兩軍的教練及後備球員突然起衝突，球證艾治維其後向兩名主帥出示紅牌，史迪連利及迪施比齊齊被逐，其實兩名意大利教頭早在開賽前已有口角，最終兩人雙雙離開球場。

兩軍主帥史達迪利與迪施比在場邊口角，結果兩軍雙雙被逐。（路透社）

白禮頓兩球接連被吹走，未能反先，其後更要失守，孫興慜右路通坑渠傳送，賀積查治接應再傳給無人看管的哈利卡尼，第一時間撞射破網，熱刺79分鐘再取領先，結果憑這個入球奠定勝局，熱刺以53分排第5，力保衝擊前四的希望。

哈利卡尼攻入奠勝一球，熱刺以2：1力挫白禮頓。（Getty Images）

英超周六晚賽果：



曼聯2：0愛華頓

阿士東維拉2：0諾定咸森林

賓福特1：2紐卡素

富咸0：1韋斯咸

李斯特城0：1般尼茅夫

熱刺2：1白禮頓

狼隊1：0車路士



英超第30輪直播賽程：