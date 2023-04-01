西貢行山｜上窰民俗文物館行去起子灣　曝罟灣半月堤圍賞靚日落

西貢有好多靚景行山的路線，之前行了龍蝦灣郊遊徑，群山島嶼、無敵大海景盡收眼底；雖然西貢對我來講好遠，但是那裏的靚景完全吸引到我長途跋涉都要一來再來呢！



今次選擇了上窰、起子灣、曝罟灣半月堤圍的路線，沿途會經過上窰民俗文物館和起子灣碼頭，最後在曝罟灣半月堤圍欣賞日落，再原路折返，全程用了大約3小時15分，中間行錯了兩次路，第一次來真的很容易行錯路，好在後來遇到有經驗的行山人士帶路，幫我們追回之前行錯路的時間，趕到在日落之前來到半月堤圍，欣賞到迷人的夕陽！

接下來部分是我的曝罟灣行山的體驗分享（按圖看清👇）

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大約1830年，一戶黃姓客家人於上窰建村，同時在村旁邊建灰窰；經歷興衰後，在1965年起荒廢，在1981年上窰村及其灰窰被列為香港法定古蹟。

灰窰是昔日村民用以生產石灰的工具，製造石灰的原料以貝殼及珊瑚為主，生產石灰的方法是將少量貝殼混以炭屑，放在爐內燒透，再逐層加入更多的貝殼，直至填滿整個窰，冷卻後便可取得石灰。灰窰多以耐火的紅磚製成，爐底有風口，以增強火力。石灰主要用於建築方面，另外亦可作為肥田料、殺蟲劑、造紙及染料等。由於香港四面環海，容易收集原料（貝殼及珊瑚），非常適合發展灰窰業，在十九世紀更是本地四大農村工業之一。

從灰窰位置步行大約2分鐘便到達上窰民俗文物館！上窰民俗文物館是一座建於十九世紀末的客家村舍，與鄰近的一座灰窰於1981年被列為法定古蹟，重修後於1984年開放為博物館，分別由更樓、雞欄、豬舍、博物館辦公室、居室、廚房、農具室、展板室、視聽導賞室、大廚房、牛欄和曬坪等12個位置組成，館內陳列了各種當年客家簡樸的家具及農具，並附有相片及圖片說明，重現上窰昔日的鄉村風貌，讓公眾認識上窰村的歷史及本土文化。

走訪上窰村灰窰、上窰民俗文物館（按圖看清路線及沿途風光 👇👇👇）

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然後由上窰民俗文物館出發，步行大約15分鐘便會到達起子灣村，途中會經過一個比較開揚的小徑，在那裏拍照陽光充足，效果很不錯呢！在起子灣村有幾間已荒廢的屋，那裏是一個重要的分岔口，往左上去曝罟灣，往右去起子灣碼頭，我們會先去碼頭再返回這裏去曝罟灣！

漫步遊走起子灣村、起子灣碼頭、曝罟灣半月堤圍（按圖看清路線及沿途風光👇👇👇）

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小感想：

每個人對難度的定義都不同，所以行山前一定要看一看路線是否適合自己！

上窰＞起子灣>曝罟灣這條路線前半段（上窰＞起子灣）是容易和適合新手的，後半段（起子灣>曝罟灣）對於新手或第一次行這段路的人來講有點難度，因為前往半月堤圍的路比較隱蔽，指示不足而且分岔路多，去之前要做多一些準備！對於路痴的我來講，迷路或走錯路是正常的，最多走回頭，行山最重要是知進退和選擇一條安全的路，預留多點時間找路和在天黑前離開危險路段！

前往曝罟灣的交通：

- 在港鐵鑽石山站出發，乘搭96R巴士，在上窰站下車！（只於星期六、日或假期服務）

- 在西貢出發，可以乘搭94號巴士，在上窰站下車！



因為在假期出發，我們選擇了前者的路線，到上窰站之後便沿著上窰家樂徑一直走到曝罟灣半月堤圍！

以下是我的曝罟灣行山路線：

1:33pm 在鑽石山乘搭96R巴士出發

2:52pm 到達上窰站

3:00pm 到達上窰家樂徑/北潭涌自然教育徑的入口

3:19 pm 到達上窰灰窰位置

3:24pm 到達及參觀上窰民俗文物館＋昔日碼頭

4:00pm 到達起子灣村

4:06pm 到達起子灣碼頭

5:11pm 到達曝罟灣半月堤圍

5:30pm 欣賞完日落＋準備原路折返

6:12pm 回到上窰家樂徑/北潭涌自然教育徑的起點



全程用了大約3小時15分完成旅程！



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【本文獲「自由旅生」授權轉載。】