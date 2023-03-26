大坳門行山｜尋訪荒廢海防軍事偵測站 上刀片脊探坐佛崖慧根不足
撰文：CATT’S BLOG
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廣東沿岸風勢微弱，本港吹微風有煙霞，能見度頗低，小組活動去刀片脊，大坳門集合。
（出發日期：2023年3月8日）
早上天陰，搭車到牛池灣早餐，再搭91號巴士到大坳門，9時30分準時起步，車路入大坳門風箏場，轉入龍蝦灣郊遊徑，路口右邊跟絲帶入橫山路至海防軍事偵測站。
拍照後沿山路下行至大雞坑，再走環山徑至刀片脊，上刀片脊下石灘試找坐佛崖的石佛，慧根不夠暫找不到，在石灘拍過照原路走回環山徑，在空地上大休，大休地可望有綠蛋島之稱的爛排，風景優美。
▼按圖看清路線及沿途風景，先打卡海防軍事偵測站，過大雞坑到刀片脊👇👇👇
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休後走山徑上返大嶺墩，山路不難走，沿途也有石景，好快又到達山高海拔291米大嶺墩，在頂上打過卡，沿路下山，至郊遊徑牌旁右轉入林，走山徑下山回到大坳門迴旋處，是日路不長，走了7公里，4個多小時走完。
▼按圖看清路線及沿途風景，沿小徑上大嶺墩，回到大坳門迴旋處下山👇👇👇
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（部份相片取自隊員）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】
大嶺墩有多高？
大嶺墩山高海拔291米。沿途可飽覽不同奇石、綠蛋島......【詳情請看】。