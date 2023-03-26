大坳門行山｜尋訪荒廢海防軍事偵測站　上刀片脊探坐佛崖慧根不足

廣東沿岸風勢微弱，本港吹微風有煙霞，能見度頗低，小組活動去刀片脊，大坳門集合。

（出發日期：2023年3月8日）



早上天陰，搭車到牛池灣早餐，再搭91號巴士到大坳門，9時30分準時起步，車路入大坳門風箏場，轉入龍蝦灣郊遊徑，路口右邊跟絲帶入橫山路至海防軍事偵測站。

拍照後沿山路下行至大雞坑，再走環山徑至刀片脊，上刀片脊下石灘試找坐佛崖的石佛，慧根不夠暫找不到，在石灘拍過照原路走回環山徑，在空地上大休，大休地可望有綠蛋島之稱的爛排，風景優美。

▼按圖看清路線及沿途風景，先打卡海防軍事偵測站，過大雞坑到刀片脊👇👇👇

+ 63

休後走山徑上返大嶺墩，山路不難走，沿途也有石景，好快又到達山高海拔291米大嶺墩，在頂上打過卡，沿路下山，至郊遊徑牌旁右轉入林，走山徑下山回到大坳門迴旋處，是日路不長，走了7公里，4個多小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，沿小徑上大嶺墩，回到大坳門迴旋處下山👇👇👇

+ 21

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

（部份相片取自隊員）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】