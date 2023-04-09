沙田行山｜登道風山遊覽基督教叢林　必到大十字架祈禱石打卡

天文台預報今周中有雨，山線選林道好了，就由沙田上道風山，排頭村集合。早上天陰吹南風，涼涼的頗舒服，9時15分在排頭村起步，沿鄉事會旁村路上行，有岔口走石級路往昇天屋方向，出口就是道風山靈修之地，當中有一十字架在沙田也能看到，近期還新建一組「祈禱石」又稱小望夫石。

（出發日期：2023年3月22日）



拍照後沿靈修聖地直走，不遠見有聖殿及中式的建築物，聖殿左邊可到荷花池及明陣，到達明陣嚇見一班靈猴，睇見數量應有幾十隻，在荷花池嬉水，悠然自得。參觀過基督叢林後沿路步出大門口，等齊隊友，車路上行接郊野徑石級路上針草凹，到達牌坊走右邊接城門林徑到休憩地大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，排頭村起步登道風山、參觀基督叢林👇👇👇

+ 60

休後沿林道往大埔滘方向，中段有絲帶路，地圖顯示為打鐵屻脊，沿林路下行橫過打鐵屻坑，出口是觀音宮，沿村路步出村口，隊友沿車路步至新屋家搭車到火車站下午茶，時間尚早，呀喵與碧碧繼續沿衛徑七步至蓮澳附近探探紫雀花，拍照後沿路漫步下錦石新村出大埔，今日加遊看花，走了差不多16km，6個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，沿林路下行橫過打鐵屻坑、沿衛徑七步至蓮澳附近賞紫雀花👇👇👇

+ 52

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

（部份相片取自隊員）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】