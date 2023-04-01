英超｜夏蘭特入球遠勝紐尼斯　盤點曼城利物浦兩大前鋒進攻數據

艾寧夏蘭特與達雲紐尼斯是英超今季兩大矚目前鋒，不少球迷期待他們的入球大戰，可惜未能如願。

夏蘭特初來英超，迅即打破不同紀錄，即使在英超賽場也盡顯其入球能力；至於紐尼斯，光芒不及對方，早期更直接領紅，而他多次失機，不禁被人稱為是「水貨」。

「28：8」是兩人今季的入球數字，單看這數字，大概也不用說太多，夏蘭特當然遙遙領先，但若然把兩人直接比較，又是否公道？



英超第29輪



曼城 對 利物浦 今晚7點30分

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艾寧夏蘭特（Erling Haaland）與達雲紐尼斯（Darwin Nunez）今季先後登陸英超，當然是焦點所在，兩人今季3度在不同賽事碰頭，分別各入1球。

曼城與利物浦今晚（1日）合演今輪重頭戲，兩大前鋒有望再度同場較量。不過，早前避戰國際賽的夏蘭特，日前缺陣操練，未必能夠披甲。曼城主帥哥迪奧拿出席記者會時，談及夏蘭特上陣的可能性，「人生充滿危機，有時需要承受風險，這視乎醫生及球員自身的感覺。」達雲紐尼斯方面，利物浦發文確認這名烏拉圭國腳將隨隊作客曼徹斯特。

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夏蘭特有傷在身，哥迪奧拿直言有機會冒險派出上陣。（Getty Images）

夏蘭特VS紐尼斯？

兩大前鋒同時來到英超，兩人同樣步大力雄，不少球迷開季前認定是同類型前鋒。

初到英超，夏蘭特以入球震撼球迷，首10輪聯賽已經3度連中三元，半季左右就打破上季神射手的入球數字（23球），現時26輪累積28球，高踞神射手榜首，並證明立足英超不是一個問題。

夏蘭特以入球證明立足英超不是問題。（Getty Images）

至於紐尼斯，開局就不如夏蘭特般順遂，即使開鑼戰交一傳一射，隨後第2輪即魯莽領紅，其後又時常失機，被不少球迷稱為「水貨」。紐尼斯今季聯賽錄得8個入球，與夏蘭特比較的話的確是差天共地。

根據足球數據網站《FBREF》，論入球數據，夏蘭特毫無疑問是較佳的一方，從入球數字﹑xG（預期入球）﹑中目標次數﹑入球率等，這名曼城前鋒都比紐尼斯優勝。從傳送方面的數字而言，即使助攻不及對方，但紐尼斯在這方面都稍為佔優。

紐尼斯把握力有待改善，更被稱為水貨。（Getty Images）

夏蘭特VS紐尼斯數據：

夏蘭特：專心做好入球機器

艾寧夏蘭特加盟「藍月亮」，明顯是取代阿根廷名宿阿古路的前鋒，不足一季交出這個亮眼的數據，今季至今的入球數字，已多於阿古路10季以來的單季入球數，幾何證明他已勝任曼城的箭頭位置。

夏蘭特在曼城的體制中，他基本上沒有其他任務，只是專心入球就好了，若果他該場「食白果」的話，有機會大部分時間隱形。

夏蘭特近期不時陷「入球荒」，並不如季初般的予取予攜。不少對手早期未適應夏蘭特的踢法，以他的身體質素，單對單或不足以阻止他，但如今不少球隊也早有部署，以2至3人對付夏蘭特，令他在場上空位更少，踢得更吃力，從而減低他的入球數字。

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夏蘭特在曼城陣中，入球是他的唯一責任。（Getty Images）

紐尼斯：轉踢左翼效果更佳

單論入球數字的話，紐尼斯必然是被夏蘭特比下去，但若果兩人直接對比的話，又或許有點不公道。

達雲紐尼斯加盟初期擔任正前鋒，表現「有目共睹」，效果不佳。當迪奧高祖達及路爾斯戴亞斯先後受傷，主帥高普把紐尼斯放在左路，表現明顯有好轉，以左翼現身已錄得5個入球。

在左路的紐尼斯，似乎更自在，更可以發揮他的高速，加上他與加普與沙拿的默契更佳，「新三叉戟」逐漸成形，令利物浦的進攻更具威脅。另外，利物浦踢法不如曼城，紐尼斯有不少數據反映不了的功勞，例如跑動範圍等，相信比夏蘭特要高。總括而言，二人工作不盡相同， 以作出比較。

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紐尼斯由中路轉踢邊路，表現更佳。（Getty Images）

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