歐聯觀察｜車路士少打一人負皇馬　細路對大人輸2球已算最好結局

車路士班主托德波里（Todd Boehly）炒掉領隊樸達，然後以名宿林柏特回巢掌帥，如意算盤應該是藉着「林伯」的聲望重整軍威，可是在歐聯8強首回合作客皇家馬德里，卻似是細路對大人那樣，完全無得打；最終少打一人下只輸0：2，已不算最差的局面。



堤亞高施華傷癒復出坐鎮後防，滿意為車路士今仗的防守效率會好一點，可是右中堅韋斯科科芬拿及右翼衛列斯占士，都無法抵得住皇馬的高速左翼雲尼斯奧斯，後者多次一爆就過；至21分鐘，雲尼斯奧斯入楔區近射，車仔門將阿列沙巴拿加擋出，但賓施馬近門「執死雞」射成1：0，這也是他在歐聯戰場面對英超球隊射入的第11個入球。

賓施馬門前「執死雞」，為皇馬筅開紀錄。（路透社）

面對着這支經驗老到的皇馬，車路士或林柏特一樣一籌莫展，全場最佳機會是祖奧菲臘斯在比賽初段的單刀，可是他速度不高被對手趕上，最終勉強射門但被門將泰拔高圖爾斯救出。

林柏特今仗以祖奧菲臘斯及史達寧在前線攻堅，希望能藉兩人的技術與速度，組織攻勢，可是皇馬經驗太豐富了，很快就通過夾擊搶回控球權，因此今仗皇馬基本上控制大局，控球率是57：43，射門比率更達18：7，而車路士真正具威脅的埋門實在寥寥可數。

芝維爾（右）拉跌呈單刀之勢的洛迪高，被罰紅牌，令車路士更無力反抗。（路透社）

戰至59分鐘，皇馬右翼洛迪高接應長傳呈單刀之勢，車路士左翼衛芝維爾情急下拉跌對手，因而直接被逐，也令車路士陷入少打一人的劣勢。不過，在這事故發生的4分鐘前，林柏特以古古列拿入替高列巴尼，這名一大把頭髮的守將走甩了洛迪高，才有芝維爾補位犯規的後續。

後備入替的阿辛斯奧（左）為皇馬射成2:0，奠定8強首回合的勝局。（路透社）

控制大局的皇馬到74分鐘才由阿辛斯奧勁射成2：0。這一球原本是皇馬的角球攻勢，但車路士眾將囤兵於禁區內，卻沒有留意伏兵禁區頂的阿辛斯奧，鑄成大錯。林柏特只能感謝皇馬沒有藉多打一人的優勢繼續搶攻，最後以0：2落敗，讓次回合看似有還一線生機。

林柏特回歸後兩戰皆北，球隊更一球不入，他面對的局面恐怕比想像中更艱難。（路透社）

林柏特賽後表示：「我為餘下應戰的10人感到驕傲，令人失望是我們因一記死球失掉了第二球。其實我們也有不少機會，祖奧菲臘斯、史達寧及美臣蒙特都有機會入球。這場比賽有好的方面，但比數卻是現實的。我只能夠說，回到史丹福橋或許有特別的事情發生；皇馬是一支好球隊，但我們也要充滿盼望。」不過，車路士已經連續4場沒有入球，近3場主場也只是取得2和1負，能否及時「反底」，實屬疑問。

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