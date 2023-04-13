歐聯｜AC米蘭小勝拿玻里　保不失全靠法國門神　連對手都甘拜下風

今屆歐聯4強必定有一支意甲球隊，事關聯賽榜首拿玻里與AC米蘭在8強「內訌」，爭奪晉級資格。拿玻里在缺少主力前鋒奧森漢的情況下，首回合作客以一球告負，AC米蘭今仗力保清白之身，全靠法國門將邁治蘭的神勇表現，連對手都不禁表揚他。



兩軍4月初在聯賽交手，拿玻里意外地主場大敗4球，但他們在意甲榜首拋離16分，封王相信也只是時間問題，按道理可把全副專注力放在歐聯。然而，今仗拿玻里繼續缺少神鋒奧森漢（Victor Osimhen），即使他們今仗比AC米蘭錄得更多射門，但始終未能攻破對手大門。

AC米蘭的攻勢甚有威脅，利亞奧狂奔大半場，以速度壓過一眾拿玻里守衛，殺入禁區，惟最後一腳未能命中目標。AC米蘭其後又一次反擊，伊斯美賓拿沙（Ismael Bennacer）禁區左腳抽射破網，40分鐘一箭定江山，為AC米蘭先拔頭籌。

伊斯美賓拿沙（右）一箭定江山，助AC米蘭首回合先拔頭籌。（路透社）

法國門神邁治蘭錄5次撲救

除了入球功臣伊斯美賓拿沙，AC米蘭的門將邁治蘭（Mike Maignan）同樣居功至偉。這名綽號「魔術老鷹」（Magic Eagle）的法國門將，今仗再度施展力保不失的魔法，屢救險球，錄得5個成功撲救，其中3次在禁區內。

邁治蘭開賽早段先後撲出森保安古沙（Andre-Frank Zambo Anguissa）及施連斯基的遠射，拿玻里換邊後的攻勢愈來愈猛烈，分別救出艾馬斯（Elif Elmas）的曲墜頭槌及迪羅倫素的近射，助AC米蘭力保清白之身。

邁治蘭今仗錄得5次成功撲救，為AC米蘭力保不失。（路透社）

「魔術老鷹」是邁治蘭昔日隊友給他的綽號，因為他就像老鷹一樣，尤其是在撲救12碼時，就像他的本能一樣。即使他今仗沒有機會顯示他的12碼撲救技巧，但他也救出不少險球，連拿玻里的迪羅倫素也甘拜下風，「我們創造了不少機會，邁治蘭今仗做出不少關鍵撲救，他是個很強的門將。」

奧森漢下回合回歸 史巴列堤：下場一定見到佢

面對拿玻里浪接浪的攻勢，AC米蘭依然守得住，皮奧利（Stefano Pioli）盛讚邁治蘭及防線的表現，「即使他們（拿玻里）的中鋒（奧森漢）缺陣，依然製造了不少機會，米克（邁治蘭）今仗十分出色，防線也是5年來最好的，因為我們知道不可給予他們任何一個機會，而下仗將會是更加難踢。」

皮奧利的預測沒有錯，今仗因腹股溝有傷而缺陣的奧森漢，拿玻里主帥史巴列堤賽後確認，這名尼日利亞前鋒即將回歸，「奧森漢下回合一定復出，大家將在馬勒當拿球場（拿玻里主場）看到他披甲。」

拿玻里神鋒奧森漢今仗受傷，史巴列堤稱他下回合必定出戰。（Getty Images）

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