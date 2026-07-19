世界盃2026即時賽果｜淘汰賽4強至決賽走線形勢｜圖表即時更新
世界盃2026將由48隊合演104場賽事，本文將更新即時賽果，以及詳列A至L共12組的分組積分榜，淘汰賽8強至總決賽，並隨賽程推進而報道晉級排名形勢。
7.19更新：英格蘭6：4挫法國成為季軍。
世界盃2026｜淘汰賽晉級形勢
世界盃2026｜淘汰賽4強、季軍戰及決賽賽程
賽事日期
時間
對賽
全部直播
7月15日（三）
凌晨3:00
法國0：2西班牙（勝）
Viu99台（免費）
Now 618/616台
7月16日（四）
凌晨3:00
英格蘭1：2阿根廷（勝）
7月19日（日）
凌晨5:00
法國4：6英格蘭（勝）
7月20日（一）
凌晨3:00
西班牙Vs阿根廷
世界盃2026｜A組賽程及賽果
賽事日期
時間
賽事/賽果
6月12日（五）
凌晨3:00
（勝）墨西哥2：0南非
6月12日（五）
上午10:00
（勝）韓國2：1捷克
6月19日（五）
凌晨0:00
捷克1：1南非
6月19日（五）
上午9:00
（勝）墨西哥1：0韓國
6月25日（四）
上午9:00
捷克0：3墨西哥（勝）
6月25日（四）
上午9:00
（勝）南非1：0韓國
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
世界盃2026｜A組積分榜
排名
勝
和
負
積分
1. 墨西哥
3
０
０
9
2. 南非
1
1
1
4
3. 韓國
1
2
3
4. 捷克
０
1
2
1
世界盃2026｜B組賽程及賽果
賽事日期
時間
賽事
6月13日（六）
凌晨3:00
加拿大1：1波斯尼亞
6月14日（日）
凌晨3:00
卡塔爾1：1瑞士
6月19日（五）
凌晨3:00
（勝）瑞士4：1波斯尼亞
6月19日（五）
上午6:00
（勝）加拿大6：0卡塔爾
6月25日（四）
凌晨3:00
（勝）瑞士2：1加拿大
6月25日（四）
凌晨3:00
（勝）波斯尼亞3：1卡塔爾
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
世界盃2026｜B組積分榜
排名
勝
和
負
積分
1. 瑞士
2
1
０
7
2. 加拿大
1
1
1
4
3. 波斯尼亞
1
1
1
4
4. 卡塔爾
０
1
2
1
世界盃2026｜C組賽程及賽果
賽事日期
時間
賽事
6月14日（日）
上午6:00
巴西1：1摩洛哥
6月14日（日）
上午9:00
海地0：1蘇格蘭（勝）
6月20日（六）
上午6:00
蘇格蘭0：1摩洛哥（勝）
6月20日（六）
上午8:30
（勝）巴西3：0海地
6月25日（四）
上午6:00
蘇格蘭0：3巴西（勝）
6月25日（四）
上午6:00
（勝）摩洛哥4：2海地
註：以上為香港日期及時間
世界盃2026｜C組積分榜
排名
勝
和
負
積分
1. 巴西
2
1
０
7
2. 摩洛哥
2
1
０
7
3. 蘇格蘭
1
０
2
3
4. 海地
０
０
3
０
世界盃2026｜D組賽程及賽果
賽事日期
時間
賽事
6月13日（六）
上午9:00
（勝）美國4：1巴拉圭
6月14日（日）
中午12:00
（勝）澳洲2：0土耳其
6月20日（六）
凌晨3:00
（勝）美國2：0澳洲
6月20日（六）
上午11:00
土耳其0：1巴拉圭（勝）
6月26日 （五）
上午10:00
（勝）土耳其3：2美國*
6月26日（五）
上午10:00
巴拉圭0：0澳洲
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
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世界盃2026｜D組積分榜
排名
勝
和
負
積分
1. 美國
2
０
1
6
2. 澳洲
1
1
1
4
3. 巴拉圭
1
1
1
4
4. 土耳其
1
０
2
3
世界盃2026｜E組賽程及賽果
賽事日期
時間
賽事
6月15日（一）
凌晨1:00
（勝）德國7：1庫拉索
6月15日（一）
上午7:00
（勝）科特迪瓦1：0厄瓜多爾
6月21日（日）
凌晨4:00
（勝）德國2：1科特迪瓦
6月21日（日）
上午8:00
厄瓜多爾0：0庫拉索
6月26日（五）
凌晨4:00
（勝）厄瓜多爾2：1德國
6月27日（五）
凌晨4:00
庫拉索0：2科特迪瓦（勝）
註：以上為香港日期及時間
世界盃2026｜E組積分榜
排名
勝
和
負
積分
1. 德國
2
０
1
6
2. 科特迪瓦
2
０
1
6
3. 厄瓜多爾
1
1
1
4
4. 庫拉索
０
1
2
1
世界盃2026｜F組賽程及賽果
賽事日期
時間
賽事
6月15日（一）
凌晨4:00
荷蘭2：2日本
6月15日（一）
上午10:00
（勝）瑞典5：1突尼西亞
6月21日（日）
凌晨1:00
（勝）荷蘭5：1瑞典
6月21日（日）
中午12:00
突尼西亞0：4日本（勝）
6月25日（五）
上午7:00
突尼西亞1：3荷蘭（勝）
6月26日（五）
上午7:00
日本1：1瑞典
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
世界盃2026｜F組積分榜
排名
勝
和
負
積分
1. 荷蘭
2
1
０
7
2. 日本
1
2
０
5
3. 瑞典
1
1
０
4
4. 突尼西亞
０
０
3
０
世界盃2026｜G組賽程及賽果
賽事日期
時間
賽事
6月16日（二）
凌晨3:00
比利時1：1埃及
6月16日（二）
上午9:00
伊朗2：2新西蘭
6月22日（一）
凌晨3:00
比利時1：1伊朗
6月22日（一）
上午9:00
新西蘭1：3埃及（勝）
6月27日（六）
上午11:00
新西蘭1：5比利時（勝）
6月27日（六）
上午11:00
埃及1：1伊朗
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
世界盃2026｜G組積分榜
排名
勝
和
負
積分
1. 比利時
2
1
０
7
2. 埃及
1
2
０
5
3. 伊朗
０
3
０
3
4. 新西蘭
０
1
2
1
世界盃2026｜H組賽程及賽果
賽事日期
時間
賽事
6月16日（二）
凌晨0:00
西班牙0：0佛得角
6月16日 （二）
上午6:00
沙特阿拉伯1：1烏拉圭
6月22日（一）
凌晨0:00
（勝）西班牙4：0沙特阿拉伯
6月22日（一）
上午6:00
烏拉圭2：2佛得角
6月27日（六）
上午8:00
烏拉圭0：1西班牙（勝）
6月27日（六）
上午8:00
佛得角0：0沙特阿拉伯
註：以上為香港日期及時間
世界盃2026｜H組積分榜
排名
勝
和
負
積分
1. 西班牙
2
1
０
7
2. 佛得角
０
3
０
3
3. 烏拉圭
０
2
1
2
4. 沙特阿拉伯
０
2
1
2
世界盃2026｜I組賽程及賽果
賽事日期
時間
賽事
6月17日 （三）
凌晨3:00
（勝）法國3：1對塞內加爾
6月17日 （三）
上午6:00
伊拉克1：4挪威（勝）
6月23日 （二）
凌晨5:00
（勝）法國3：0伊拉克
6月23日 （二）
上午8:00
（勝）挪威3：2塞內加爾
6月27日 （六）
凌晨3:00
挪威1：4法國（勝）
6月27日 （六）
凌晨3:00
（勝）塞內加爾5：0伊拉克
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
世界盃2026｜I組積分榜
排名
勝
和
負
積分
1. 法國
3
０
０
9
2. 挪威
2
０
1
6
3. 塞內加爾
1
０
2
3
4. 伊拉克
０
０
3
０
世界盃2026｜J組賽程及賽果
賽事日期
時間
賽事
6月17日 （三）
上午9:00
（勝）阿根廷3：0阿爾及利亞
6月17日 （三）
中午12:00
（勝）奧地利3：1約旦
6月23日 （二）
凌晨1:00
（勝）阿根廷2：0奧地利
6月23日 （二）
上午11:00
約旦1：2阿爾及利亞（勝）
6月28日 （一）
上午10:00
約旦1：3阿根廷（勝）
6月28日 （一）
上午10:00
奧地利3：3阿爾及利亞
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
世界盃2026｜J組積分榜
排名
勝
和
負
積分
1. 阿根廷
3
０
9
2. 奧地利
1
1
1
4
3. 阿爾及利亞
1
1
1
4
4. 約旦
０
０
3
０
世界盃2026｜K組賽程及賽果
賽事日期
時間
賽事
6月18日（四）
凌晨1:00
葡萄牙1：1剛果民主共和國
6月18日 （四）
上午10:00
烏茲別克1：3哥倫比亞（勝）*
6月24日（三）
凌晨1:00
（勝）葡萄牙5：0烏茲別克
6月24日（三）
上午10:00
（勝）哥倫比亞1：0剛果民主共和國*
6月28日（日）
凌晨7:30
哥倫比亞0：0葡萄牙
6月30日（二）
凌晨7:30
（勝）剛果民主共和國3：1烏茲別克
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
世界盃2026｜K組積分榜
排名
勝
和
負
積分
1. 哥倫比亞
2
1
０
7
2. 葡萄牙
1
2
０
5
3. 剛果民主共和國
1
1
1
4
4. 烏茲別克
０
０
3
０
世界盃2026｜L組賽程及賽果
賽事日期
時間
賽事
6月18日 （四）
凌晨4:00
（勝）英格蘭4：2克羅地亞
6月18日 （四）
上午7:00
（勝）加納1：0巴拿馬
6月24日（三）
凌晨4:00
英格蘭0：0加納
6月24日（三）
上午7:00
巴拿馬0：1克羅地亞（勝）
6月28日（日）
凌晨5:00
巴拿馬0：2英格蘭（勝）
6月28日（日）
凌晨5:00
（勝）克羅地亞2：1加納
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
世界盃2026｜L組積分榜
排名
勝
和
負
積分
1. 英格蘭
2
1
7
2. 克羅地亞
2
1
6
3. 加納
1
1
1
4
4. 巴拿馬
3