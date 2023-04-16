港超聯︱流浪挫港會保爭季希望　林衍廷膺全場最佳：望獲港隊留意

標準流浪周日（16日）港超聯作客險勝港會，仍有機會爭奪聯賽季軍。球隊中場林衍廷今仗獲選最佳球員，曾捲入不少紀律問題的他，希望能靠表現贏得港隊教練團注意。



雖然港超冠軍已肯定是傑志與理文之爭，但聯賽第三名仍有一定價值——由於香港來季很大機會獲得亞冠「1+2」席位，若早鎖定以首兩名完成港超的「藍鳥」最終拿下足總盃，港超季軍勢取得亞冠外圍賽資格。

目前冠忠南區雖以31分排第三，餘下兩輪分別會鬥流浪跟港會，仍有失分的可能性。賽前少踢一場、分別落後南區7分及8分的流浪與港會今場對壘，勝方將保持爭奪季軍的機會。

泰亞高上半場幫港會追平。（袁志浩攝）

擁「地獄主場」之利的港會繼續由費查把關，原先擔正的老將福保羅臨場受傷，改由基奧搭檔巴西外援泰亞高。流浪同樣精銳盡出，包括日援神田夢實跟射手伊巴謙，未有為下周中菁英盃四強明顯留力。

流浪14分鐘就打破缺口，神田夢實峨眉月頂罰球直射中楣，伊巴謙起腳補中，祖連奴門前「虎尾腳」改變皮球方向入網。雖然流浪上半場攻勢較多，但港會把握僅有機會，32分鐘由泰亞高接應羅賓士高傳中，力壓朴鍾範頂入成1：1。

金旻奎冷靜扣過守衛再燙射破網。（袁志浩攝）

換邊後神田夢實角球再創造機會，港會解圍不遠，金旻奎冷靜扣過守衛再燙射破網。完場前港會幾乎追平，「長人」里奧跳頂，梁興傑飛身在白界線前拍走皮球，流浪終險勝2：1，以27分排第四。

梁興傑完場前勇救險球。（袁志浩攝）

林衍廷首奪全場最佳 望得到港隊教練團注意

流浪23歲中場林衍廷賽後獲選全場最佳球員，是他今季首次贏得這獎項，他表示很開心，但最重要是球隊在如此辛苦的比賽中贏波，「我相信贏波就會有人注意，希望可繼續贏、踢好一點，在情緒控制上也做好些。例如今場都有『講兩句』（向球證表達不滿），但很快就返回自己位置，不要讓自己說下去。」

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林衍廷今季首度獲選全場最佳球員。（袁志浩攝）

林衍廷近季曾捲入疑性騷擾女球證風波，也一度因隨香港23歲或以下代表隊外出比賽時醉酒生事，被禁入選港隊一年。雖然他現已被解禁，但剛過去的3月份仍沒有被徽召。

然而今次最佳球員獎項，正是由港隊教練團挑選，對他來說也許別具意義。「希望他們真的留意到我。始終自己之前犯了很多事，明白很多東西不是必然，現在想改變自己，靠表現爭取想得到的東西。」他目標是先入選港足6月決選，並透露渴望參與亞運及亞洲盃決賽周。

流浪總監李輝立。（袁志浩攝）

至於流浪總監李輝立表示，球隊聯賽目標是減少失分、守住第四，並打入菁英盃決賽，「賽馬會提供的獎金，球會將捐給有需要的人，但有機會私下加碼，始終沒有傑志易踢一點。」足總盃方面，他指球隊季初沒預計過來屆會參與亞洲賽，「今季沒有申請（相關）牌照，有機會就看足總肯不肯幫我們辦，盡量踢吧，我們限米煮限飯。」