香港「一哥」錢文傑35公里競步刷新港績　賽前感慨：項目將成歷史

香港競步「一哥」錢文傑，到日本輪島參加第107回全日本陸上競技選手權35公里競步賽事，以2小時47分05秒，打破由他本人保持的3小時03分52秒香港紀錄，足足較舊紀錄快16分47秒之多。

賽前他在Instagram發文，感慨「也許35km競走賽將成為歷史」，但他保持樂觀，揚言要「全力一戰」，「將希望帶到未來，薪火相傳」，並以行動證明這一點，走出感動一戰。



香港「競步一哥」錢文傑在日本創出35公里競步香港新紀錄。（王春榮教練Facebook截圖）

35公里競步在2022年才成為標準賽事距離，2023年1月起獲承認為世界紀錄，不過隨上星期國際田聯宣布，2024年巴黎奧運的35公里競步項目為男女子混合接力賽事，每隊由一男一女組成，每個運動員負責兩棒，每棒10公里，或意味這項目會走進歷史。

香港競步好手錢文傑，時隔5年再度遠赴日本輪島，參加當地選手權大賽，賽前一天他按傳統上載比賽裝備，同時感慨：「也許35km競走賽將成為歷史，但我們都要全力一戰，將希望帶到未來，薪火相傳。」

他不負期望，這位香港「一哥」以2小時47分05秒，刷新自己保持的香港紀錄，長跑教練王春榮在Facebook祝賀對方，讚揚：「非常好的時間。這是一個非常了不起的成就。破35公里紀錄是一個極其具有挑戰性的，需要極大的耐力、力量和毅力。你的成績將激勵其他運動員，甚至是一般人，去挑戰自己的極限，並將自己推向更高的層次。」

今年3月，錢文傑與程小雅到日本參加亞洲20公里競走錦標賽，以1小時28分44秒名列第五，並在5個月內再次打破此距離香港紀錄。目前10公里、20公里和35公里競步香港紀錄都是他名下。

意大利名將史坦奴（Massimo Stano）2020東京奧運贏得20公里競步金牌，2022世錦賽以全球歷來最快的2小時23分14秒奪得35公里競步金牌，由於此距離在2023年1月後才獲承認，故未能接受為世界紀錄。秘魯選手加西亞（Kimberly Garcia）去年世錦賽連奪女子20公里和35公里競步兩金，今年3月以2小時37分44秒寫下世界紀錄。

野田明宏以2小時23分13秒封王，創下日本新紀錄，他這個時間如獲正式承認，較史坦奴去年世錦賽的時間還要快1秒，有機會同時寫下世界紀錄。（Twitter）

日本選手或寫下世界紀錄

今屆全日本陸上競技選手權35公里大賽相當精彩，錢文傑創下佳績之餘，日本男女子紀錄皆被打破，27歲的野田明宏以2小時23分13秒封王，創下日本新紀錄，他這個時間如獲正式承認，較史坦奴去年世錦賽的時間還要快1秒，有機會同時寫下世界紀錄。

女子組方面，岡田久美子以2小時44分11秒奪冠，她與時間落後她14秒的亞軍選手園田世玲奈雙雙刷新日本紀錄。