田徑｜競步程小雅轉項35公里　傷癒無懼挑戰　力爭奧運資格

東京奧運競步代表程小雅（Jessica）在年初受傷，傷癒後現已重投訓練，她透露會由20公里轉項至35公里，力爭巴黎奧運資格。



35歲的程小雅去年迎來競步生涯中首個奧運，當日她在札幌大通公園抵住35度高溫，以1小時37分53秒完成20公里，在58名選手中排第35。一年過去，程小雅迎來新挑戰。

35公里競步在今年7月首次成為世錦賽正式項目，取代了以前的50公里競步比賽，程小雅在一月時曾在日本練習35公里，惟因肌肉勞損而大腿觸傷，未能參加世錦賽。

程小雅（右二）出席會展的運動博覽治動。（葉詩敏攝）

「三個多月都沒有起色，便返香港治療，現在已完全康復重投訓練，一星期100公里左右。」她將在11月遠赴澳洲備戰35公里競步賽，這會是她轉項後首個比賽。

由20公里轉至長距離35公里，她以「就像半馬轉全馬」來形容，「不用太快速度，對身體沒那麼大負荷。雖然距離長但保持均速較容易。」她坦言轉項後訓練距離長了，練習速度、飲食和恢復模式都有所轉變。

程小雅在完成澳洲比賽後，會留在當地參加為期一個月的訓練營。（葉詩敏攝）

程小雅一向自律且不言棄，她笑言：「練不好35（公里）都不會返去20，我唔會放棄㗎嘛，會試到我要拎到（成績）先完成。」手握20公里競步香港紀錄的她表示，35公里會以世錦賽達標時間為目標，「世錦賽標 2小時51分30秒，1公里要4分54秒，比20公里的4分33秒慢約20秒，但長距離我是可以的，長是個戰術點玩。」小雅滿有信心說。

程小雅（中）無懼轉項新挑戰，力爭巴黎奧運資格。（葉詩敏攝）

35公里成為競步國際賽大勢，小雅指亞運及奧運將會新增項目惟未正式公布，「今年7月世錦和下屆都試35公里，因此相信會是奧運新項目。」她坦言去年結識的部分奧運選手轉項後，也造到好時間，甚至取得世錦前8，因此也有信心在較長距離取得好成績，劍指杭州亞運及巴黎奧運。