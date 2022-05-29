競步︱切陽什姐遲來10年的奧運金牌　藏人史上首金「開心又難過」

2012年倫敦奧運，當時只有21歲的藏族姑娘切陽什姐首次參加奧運。她面前有三座大山——2008年北京奧運20公里競步金牌得主簡妮施堅娜（Olga Kaniskina），世少兼世青冠軍娜施曼諾娃（Elena Lashmanova），兩位俄羅斯選手外，還有中國隊隊中的師姐劉虹。

簡妮施堅娜與劉虹一度放甩「主車群」，劉虹8公里開始後勁不繼，尾段娜施曼諾娃愈追愈近，終超越簡妮施堅娜，以驚人的1小時25分02秒新世界紀錄封后，簡妮施堅娜落後7秒得銀牌，切陽什姐再慢她7秒奪銅。那時候，切陽什姐笑得很滿足。

誰能料到，10年過去，早已成名她的獎牌顏色突然由銅變金，一下子成為歷來首位藏族奧運金牌得主。一面遲來的金牌，令她「開心又難過」。



2012倫敦奧運，首次參加奧運的切陽什姐（右）奪得一面銅牌，笑得很滿足。（Getty Images）

切陽什姐的名字，如此與別不同，全因她生於青海省海晏縣甘子河鄉一個藏族牧民家庭。在她之前，從來未有任何一位藏族選手能夠晉身奧運賽場，站在倫敦奧運20公里競步起跑線前，已是藏人一個重要里程碑。她所獲得的那面銅牌，自然成為藏人歷來奧運獎牌零的突破，頒獎台上的她笑容燦爛，十分滿足。

當時兩個俄羅斯選手分奪金銀，她得到銅牌，劉虹得第四，另一俄羅斯選手姬迪雅堅娜（Anisya Kirdyapkina）第五，中國另一女將吕秀芝第六，眾人尚未知道，俄羅斯競步教練切堅（Viktor Chegin）所引發的一場重大風波，會完全改變這場比賽的結果。

2012倫敦奧運，切陽什姐在兩俄羅斯選手之後，第三名衝線。（Getty Images）

切堅幾乎是俄羅斯所有競步名將的教練，他麾下運動員卻屢次觸犯禁藥條例，直至被揭發他與弟子兵大規模用禁藥，遭俄羅斯國家田徑隊辭退。這場倫敦奧運的冠軍娜施曼諾娃、亞軍簡妮施堅娜、第五名姬迪雅堅娜，全部是切金的高徒。

2016年國際體育仲裁法庭宣判，簡妮施堅娜在內的6名俄羅斯運動員在2009至2012年間的成績被取消，她的奧運銀牌被褫奪。一場風暴還未完結，田徑誠信委員會（AIU）今年3月公布，同為切金門生的金牌得主拿施曼諾娃也因為禁藥問題，當年成績將被取消。

由於第五名的姬迪雅堅娜同被DQ，三位中國選手由第三、第四及第六名，變為包辦金、銀、銅牌。國際田徑聯會最新已重新確認2012倫敦奧運20公里競步賽果，切陽什姐、劉虹和呂秀芝分列項目金、銀、銅牌，並已在網頁更新她們的資料，切陽什姐時隔10年後成為奧運冠軍。

國際田聯更新切陽什姐的檔案，將她列為奧運冠軍得主。（國際田聯網頁）

劉虹在2016里約熱內盧奧運奪得金牌，2020東京奧運得到銅牌，生涯儲齊金銀銅牌。切陽什姐不及對方幸運，在倫奧後的兩屆奧運，分別只得第五和第七名，與頒獎台一次又一次擦身而過。

切陽什姐歐洲三站三連冠：

+ 2

早前她得知自己有望遞補獲得奧運金牌後，百感交集地在社交媒體上説：「足足過去了十年，以這樣的方式迎來了我的奧運冠軍，得知消息後即開心又難過。開心的是我能成為自己心中的冠軍，開心我可以擁有奧運金牌，雖然很多事情已經過去了，也不會擁有，但我有證明自己的獎牌。」

「難過是我沒有感受過冠軍的樣子，沒有得到奧運冠軍的光環，雖然光環是一時的，但那一刻的光環我想擁有，沒有得到或許能得到的自身價值，但過去已經過去，要想得到的依然在努力。」即使已成為開始被大家看淡的老將，切陽什姐用自己的方式繼續奮戰。

她剛在西班牙拉科鲁尼亞站女子20公里競步賽中，以1小时27分50秒封后，也是繼4月23日世界田聯競步巡迴賽斯洛伐克站35公里賽及5月16日上演的巡迴賽馬德里站10公里競步賽後，短短35天内在國際賽場奪得的第三冠。