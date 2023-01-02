熱刺到底發生了什麼事？　世界盃後集體未回魂不敵維拉︱英超速評

熱刺周日英超主場迎戰阿士東維拉，看似上風一仗，踢落竟毫無板斧，下半場初段的失球，已是他們連續10場比賽先失球。

他們最終0：2敗陣，球隊整體以至兩大星級前鋒哈利卡尼和孫興慜發揮均令人大失所望。熱刺到底發生了什麼事？



熱刺今仗重新由洛里斯把關，不料結果仍未達預期。（Getty Images）

法國在今屆世界盃戰至決賽，身為正選門將的洛里斯獲得額外休息時間，熱刺上輪由改費沙科士打把關，結果門前甩甩漏漏，一度落後0：2。他們再次好像「落後才識踢波」，下半場連追兩球，驚險2：2保住不敗，卻已痛失兩分。

今仗熱刺重新由洛里斯把關，後防以至整體表現仍無改善。熱刺即使主場出擊，上半場面對艾馬利接掌的維拉，完全呈「老鼠拉龜」狀態，只得哈利卡尼一次頭槌攻門算是稍有威脅。

貝安迪亞為維拉先開紀錄。（Getty Images）

維拉做好防守後，下半場加強攻力，49分鐘杜格拉斯路爾斯（Douglas Luiz）突然在禁區外施冷箭，一次離門30碼勁射，洛里斯雖撲出，但他這「彈琵琶」式撲救令皮球落伏兵龍門口的維拉前鋒奧尼屈堅斯腳下。屈堅斯聰明地轉過身避開對手，找到後上無人看管的隊友貝安迪亞，後者不負所托攻入先開紀錄一球，維拉領先1：0。

不似之前的比賽，今仗熱刺落後下仍未有任何甦醒跡象，一攻一守之間，維拉隨時間推移優勢愈來愈明顯。干地63分鐘換入賴恩施斯隆嘗試加強側擊力，卻不見效果，73分鐘反被杜格拉斯路爾斯為維拉射成2：0。熱刺完全「谷唔起」，80分鐘干地再調入艾馬遜和沙亞盡盡人事，艾馬利兩分鐘後隨即換入守將張伯斯、前鋒丹尼艾格斯一前一後牽制，維拉終保住2：0勝果。

干地叫破喉嚨都沒用，熱刺面對維拉完全谷唔起。（Getty Images）

熱刺連數據也輸埋，主場出戰全場只得6次射門2次中目標，維拉反而有13射4中，並取得兩入球。艾馬利領軍後，維拉表現確實較季初尚由謝拉特領軍時脫胎換骨，惟今仗與其說是艾馬利戰術奏效，更大程度上是因為熱刺球員「集體失魂」。

世界盃過後，熱刺戰績1和1負，已經連續兩場失分。一班主力似乎仍未在世界盃後「回魂」，今場更是集體夢遊球場。相比起失去主力前鋒加比爾捷西斯的阿仙奴，看來熱刺更像是卡塔爾世界盃的大輸家。

熱刺17戰30分守住第五，但少賽一場、落後兩分的利物浦已準備隨時追上來，在阿仙奴、曼城水準穩定，前面尚有紐卡素、曼聯，後面又有追兵利物浦之下，熱刺的前四形勢可謂已變得十分不利。