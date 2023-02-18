英超｜阿仙奴絕地反勝重登榜首　補時連入兩球力克維拉

英超周六頭場，由艾馬利領軍的阿士東維拉倒戈鬥阿仙奴，主場更有特別嘉賓影帝湯漢斯撐場，維拉兩度領先，惟阿仙奴兩度追平後，補時階段連入兩球奠勝，結果以4：2反勝維拉，取得關鍵3分。



踏入2月，阿仙奴連續3場聯賽失分，榜首位置拱手讓予曼城，今仗面對昔日主帥艾馬利（Unai Emery）領軍的阿士東維拉。

英超｜艾馬利回歸首倒戈阿仙奴 曾提拔小將變今日主力

荷里活影星湯漢斯亦是今場座上客。（Getty Images）

阿士東維拉開段一次反擊，主隊後場搶得控球權，馬迪卡殊準繩長傳予奧尼屈堅斯。面對沙列巴，屈堅斯變速然後左腳抽射，遠柱入網，維拉開賽5分鐘先開紀錄。阿仙奴隨即反撲，佐真奴交出過頭波，賓韋特右路傳中，尼基迪亞面對空門一頂中楣，其後球證表示賓韋特越位在先。

奧尼屈堅斯左腳勁射建功，維拉開賽5分鐘領先。（Getty Images）

阿仙奴的右路繼續有威脅，同樣來自賓韋特的傳中，維拉守衛頭槌解圍不遠，沙卡禁區內球不着地勁射破網，兵工廠16分鐘追成1：1平手。

沙卡攻入今季第9球，一度助阿仙奴追成平手。（路透社）

艾馬利回歸英超後首度倒戈，當然不會輕易放過舊東家，泰朗明斯引球過半場，阿歷斯摩蘭奴左路傳中，貝安迪亞特意「大漏」，古天奴在禁區內無人看管起腳，蘭斯達爾捉錯路入網，這名巴西球星取得今季首個入球，維拉31分鐘再度領先，兩軍半場前未有再添紀錄。

維拉與阿仙奴球員在上半場末段一度有衝突。（路透社）

換邊後，阿仙奴繼續施壓，主將布卡約沙卡起腳後倒地，幸好在軍醫治理後繼續作賽。賓韋特右路傳中，尼基迪亞力壓卡殊頭槌攻門，可惜中楣彈出。阿仙奴短角球，奧迪加特回傳禁區頂的辛真高，這名烏克蘭國腳勁射得手，61分鐘再度扳和。

辛真高接應短角球勁射破網，阿仙奴下半場追成2：2平手。（路透社）

兵工廠乘勝追擊，奧迪加特交出妙傳，尼基迪亞以速度壓過維拉守衛，然後面對馬天尼斯立即起腳，可惜同樣高出。

阿士東維拉的干沙後場失誤，被尼基迪亞逼甩皮球，其後再傳中予無人看管的奧迪加特，這名阿仙奴隊長第一時間起腳，惟未能命中目標柱邊出界，奧迪加特亦抱頭跪地。「你一拳，我一腳」，維拉隨後還擊，後備入替的里安拜尼右路突破再勁射，幸好蘭斯達爾擋到再中楣。

奧迪加特無人看管下起腳柱邊出界。（路透社）

戰至補時階段，佐真奴接應傳中勁射，馬天尼斯飛到盡都未能撲到皮球，其後中楣反彈馬天尼斯入網，取得關鍵一球。馬天尼斯棄關助攻，阿仙奴解圍後由馬天尼利射入空門，以4：2反勝阿士東維拉，全取3分，並壓過曼城重返榜首。

阿士東維拉正選陣容（4-4-2）：

門將：1達米安馬天尼斯

後衛：2馬迪卡殊﹑4干沙﹑5泰朗明斯﹑15阿歷斯摩蘭奴

中場：7麥甘尼﹑6杜格拉斯雷斯﹑44保巴卡卡馬拉﹑10貝安迪亞

前鋒：11奧尼屈堅斯﹑23古天奴



阿仙奴正選陣容（4-3-3）：

門將：1蘭斯達爾

後衛：4賓韋特﹑12沙列巴﹑6加比爾馬加希斯﹑35辛真奴

中場：8馬田奧迪加特﹑20佐真奴﹑34格列沙加

前鋒：7布卡約沙卡﹑14尼基迪亞﹑19杜沙特



英超第24輪直播賽程：

英超第24輪直播賽程。（01美術製圖）

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