英超︱維拉2：1挫白禮頓　艾格斯梅開二度　艾馬利領軍兩連勝

英超白禮頓主場對阿士東維拉，開賽不足1分鐘已先開紀錄，可是維拉射手丹尼艾格斯（Danny Ings）上、下半場各入一球，助維拉2：1反勝，取得今季作客首場勝仗，亦是新帥艾馬利領軍兩連勝。



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麥亞里士打為白禮頓先開紀錄。（Getty Images）

季初表現可人的白禮頓，甫開賽已憑迫搶得手，維拉門將馬天尼斯傳球位置未如理想，阿歷斯麥亞里士打迫甩杜格拉斯雷斯腳下球後起腳破網，1分鐘已為白禮頓射成1：0。

維拉落後下努力反撲，20分鐘白禮頓隊長鄧克在禁區踢跌約翰麥甘尼，球證判罰十二碼，丹尼艾格斯操刀中鵠，雙方上半場踢成1：1。

維拉即使作客攻勢亦不下主隊，54分鐘輪到他們迫搶成功，開賽初段遭對手迫甩腳下球間接連累維拉落後的杜格拉斯雷斯，今次「復仇」成功，從麥亞里士打搶走皮球，再傳予丹尼艾格斯完任入球任務，助維拉2：1反超前白禮頓。

為時尚早，白禮頓傾力進攻，可是「海鷗」受制對手浪費時間戰術，門將馬天尼斯為首的維拉球員不斷浪費時間，終成功守住勝局。在前領隊謝拉特被炒後，維拉近4場聯賽取得第3場勝仗，15戰累積18分，聯賽排名進一步提升至第12位；白禮頓14戰得21分，跌至第7位。