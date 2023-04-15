英超｜屈堅斯狀態大勇梅開二度　維拉3球挫紐卡素取5連勝

英超周六頭場，近況同樣不俗的阿士東維拉與紐卡素對碰，今仗的主角必定是維拉前鋒奧尼屈堅斯，這名英格蘭箭頭開賽不足30秒即有一次中柱機會，其後再食詐糊，無阻這名射手再有入球，連續4場有進賬，其後更加梅開二度，助阿士東維拉以3球淨勝紐卡素，聯賽取得5連勝。



紐卡素聯賽錄得5連勝，其中一仗更擊敗曼聯，重登第3位；艾馬利領軍的阿士東維拉，由2月底起英超保持不敗，至今7場錄得6勝1和，兩支英超近況最佳的球隊今仗對碰。

阿士東維拉主場對紐卡素，開賽早段已施下馬威，近3場皆有進賬的奧尼屈堅斯，不足30秒即有一次黃金機會，單刀面對紐卡素門將尼克普比起腳，可惜中柱彈出。紐卡素開賽僅28秒防線已經響起警號，屈堅斯隨後接應長傳頭槌二傳回後，無人看管的積及藍斯後上撞射破網，維拉11分鐘先開紀錄，維拉保持1球領先返回更衣室。

屈堅斯中柱食詐糊照梅開二度

換邊後，紐卡素主帥艾迪賀維求變，分別換入哥林威爾遜及阿米朗，力爭盡早收復失地。紐卡素的攻勢更盛，威爾遜入場後即有威脅，嘗試接應伊沙克的妙傳，惟未能直接攻門，其後旁證示意越位在先。伊沙克隨後在禁區頂熨射，維拉門將馬天尼斯不敢怠慢，將皮球托出底線，而阿米朗又有一次窄角度抽射網側出界。

阿士東維拉大難不死，憑一次反擊得手，奧尼屈堅斯接應摩蘭奴傳送，再度單刀挑戰普比，即使普比撲到同樣入網，可惜稍稍突出越位食詐糊。不過，越位也阻不了屈堅斯的勇態，在禁區接應摩蘭奴的傳中，轉身一射破網，64分鐘終於有進賬，連續4場皆有入球。

奧尼屈堅斯禁區轉身抽射破網，連續4場有進賬。（路透社）

奧尼屈堅斯愈踢愈順，末段接應積及藍斯的傳中，即使撞射力度不算強，但普比視線稍稍受阻再度失守，屈堅斯83分鐘梅開二度，維拉領先至3：0，結果保持比數至完場，全取3分。

阿士東維拉取得5連勝，以50分穩居第6位；5連勝告終的紐卡素，則以56分排第3名。

奧尼屈堅斯梅開二度，領維拉大勝一場。（路透社）

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