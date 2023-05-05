意甲｜拿玻里藍色風暴一路向北席捲　南方人受盡壓迫封王吐盡烏氣

意大利在地圖上很易認，疆土像一隻長靴，只是想不到，現實也是南部就像鞋底一樣終日被踩着。因此，位於南部的拿玻里奪得今季意甲冠軍，可說是為了意南地區，吐了一口烏氣。



早在1898年，意大利足球聯賽便開始舉辦，但百多年來的頂級聯賽錦標，都給北邊的城市如都靈（祖雲達斯及拖連奴）、米蘭（國際米蘭及AC米蘭）、熱拿亞（熱拿亞及森多利亞）及博洛尼亞壟斷， 撇除首都雙雄羅馬與拉素，南部球隊就只得拿玻里及卡利亞里贏過共3次冠軍。

意甲｜拿玻里睽違33年封王 「現在只是起點」 班主劍指歐聯錦標

在AC米蘭稱霸意甲的80年代，馬勒當拿（右）一度為拿玻里帶來榮耀、意甲錦標以及受重視的感覺。（Getty Images）

這狀況與歐洲其他聯賽相比，差異明顯。英格蘭聯賽中，倫敦雖有阿仙奴、車路士及熱刺等勁旅，但奪冠次數佔優的是西北部的利物浦及曼市雙雄；西甲的格局是皇馬與巴塞雙雄鬥法；德甲則是拜仁慕尼黑一支獨秀；法甲則最為分散，巴黎聖日耳門近年冒起，但之前亦算百花齊放。

祖雲達斯、國際米蘭和AC米蘭過去十多年一直壟斷意甲冠軍，並且在歐洲洲取得不俗成績。（Getty Images）

意大利足球南弱北強的格局，源於經濟實力。北方乘着工業興旺而富庶起來，大部分區域都在意大利整體平均GDP 28,000歐元之上，米蘭所在的倫巴第大區（Lombardy），人均GDP便達全國頂尖的38,500歐元；全國最窮的3個大區，都在南部，拿玻里所在的Campania，人均GDP只得18,500歐元，還不及倫巴第的一半。

意大利南部經濟水平遠遜北部，造成資源分配不平均，問題在球壇亦能體現。（Getty Images）

聯賽奪冠最多（36次）的祖雲達斯，是快意（Fiat）車廠旗下球隊，資金雄厚，米蘭雙雄之前亦有富豪班主貝盧斯科尼及莫拉堤撐腰；拿玻里在2004年卻宣布破產，要降至丙組，多得電影大亨迪勞倫迪爾斯（Aurelio De Laurentiis）收購才告重生。

祖雲達斯與大財團關係密切，長期壟斷意甲球壇。（Getty Images）

拿玻里已是南部球隊戰績最好的一隊，77季在頂級聯賽角逐，然後是卡利亞里（42季）、巴利（30季）及巴勒莫（29季）；北部球隊卻有13支隊伍有多過30季在意甲征戰。平均來說，意南每季有3.32支隊伍在意甲比賽，佔整體的16.6%。

經濟、足球的強弱懸殊，令意北人完全看不起南部人，他們稱南方人為「Terrone」，這個字從「Terra」（土地）演化出來，本身解作地主，但後來引伸為老土、鄉下佬的意思。球場上，北方球隊球迷經常嘲笑南方球隊，尤以南方龍頭拿玻里為甚。AC米蘭年前被意甲賽會罰款，原因是球迷竟在聖西路的看台高唱「那不勒斯太骯髒，當地人不用肥皂」。

拿玻里擁躉佔意大利球迷人口超過一成，力量不容小覷。（Getty Images）

那不勒斯（Naples）是拿玻里所在城市，雖是歷史名城，也是意南最大城市，可是亦以黑手黨馳名於世，市內的治安與衛生狀況一直為人詬病，因此北方球迷高叫口號、高掛橫額諸如「那不勒斯是意大利的坑渠」、「要用維蘇威火山（那不勒斯旁的火山）的岩漿幫他們洗澡」、「我們有個夢想，就是那不勒斯人學會用肥皂」......

拿玻里球迷心目中沒有忘記過馬勒當拿和那個時代的球隊。（Getty Images）

長年累月受打壓，可以想像，當馬勒當拿在1986/87及1989/90球季兩度帶領拿玻里封王時，那不勒斯以至意南地區的人如何瘋狂。據說，意南人那時在世界盃支持的是馬勒當拿帶領的阿根廷，而不是自己的國家意大利；甚至，他們有沒有「意大利」這國家意識也值得懷疑，因為當地人更願意稱自己為那不勒斯人，多於意大利人。

意大利南部地區如那不勒斯人民，長期被打壓。（Getty Images）

在迪勞倫迪爾斯財力支持下，拿玻里近年已成為意甲一路奇兵，卡雲尼、希古恩、咸錫等大將先後投效；賓尼迪斯、沙利及安察洛堤等名帥相繼執教，近十多年捧起過3次意大利盃，聯賽則始終功虧一簣，4次以亞軍完成。

拿玻里近十多年捧起過3次意大利盃錦標。（路透社）

本身今季也沒有人會預料拿玻里能一放絕塵，畢竟球隊要減低人工成本，讓多名主力離隊，包括隊長恩尼斯治遠走美職、中堅高列巴尼賣到了車路士、天才中場法比安雷斯（Fabián Ruiz）轉投PSG，還放走了一堆高薪老將梅頓斯、高林、奧斯賓拿等。

拿玻里過去幾季的後防主將高列巴尼，今季改投車路士。（Getty Images）

誰也沒想到，韓國中堅金玟哉完美地頂替了高列巴尼，拉斯柏度尼、基奧雲尼施蒙尼及借將尼當比利等新兵也能填補了人手的不足，而最重要的是，格魯吉亞「字母哥」基華拉斯基利亞（Kvicha Kvaratskhelia）在左翼的發揮，可能比恩尼斯治更出色，盤帶、射門、傳送，無所不能，球迷們已將他視為球隊新的馬勒當拿，並稱他為「Kvaradona」。

金玟哉身高1.9米，但擁有過人速度及技術，完美地頂替了高列巴尼。（Getty Images）

主帥史巴利堤（Luciano Spalletti）過往執教過多支意甲球隊，從安波里、森多利亞、烏甸尼斯、羅馬、國際米蘭也好，儘管兩次獲選為年度最佳教練，但未嘗獲得意甲冠軍，今次終於一嘗夙願；他掀起的藍色風暴，由南向北，席捲了整個亞平寧半島，至於能否成為一代王朝，還要看能否保住一眾球星。