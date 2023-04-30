意甲｜拿玻里球迷萬事俱備只欠3分　主場爆冷失分奪冠要多等幾天

隨着拉素作客以1：3不敵國際米蘭，拿玻里今仗只需要在主場擊敗中游的沙蘭力坦拿，就能提前7輪奪得意甲冠軍。

雖然那不勒斯全城在拉素失分後，都已開始大肆慶祝，可是拿坡里只能以1：1賽和，要一搔33年之癢，還要多等幾天。



拿玻里球迷在得知拉素輸波的消息後，場內場外都已開始各種慶祝，全個城市一片藍。不過拿坡里在上半場的發揮一般，雖然控球率達七成，也有不少攻勢，但真正具威脅的埋門卻不多，僅尼日利亞中鋒域陀奧森漢一次接應角球勁頂，被沙蘭力坦拿門將奧祖亞撲出。

易邊後形勢依然膠着，拿玻里在60分鐘換入拉斯柏度尼加強攻力，這名翼鋒入場僅2分鐘便有貢獻，他開出角球讓馬泰斯奧利華拉頂入，球場外的球迷立刻放出藍色煙霧，一片喜氣洋洋，拿玻里只要保持勝果至完場，便可以捧起意甲錦標，可是他們卻在84分鐘失守，被客軍的保拿爾迪亞扳成平手。

馬泰斯奧利華拉（左）一度令拿坡里領先。（Getty Images）

拿坡里眾將最後攻得氣急敗壞，沙蘭力坦拿則以血肉長城死守，激烈得猶如盃賽決賽，最終兩軍只能1：1言和，拿坡里球員顯得極其失望，球迷要狂歡，也只好再等一等。拿玻里和波後，仍以32戰79分高踞榜首，領先拉素18分，若5月4日作客烏甸尼斯打和，也可奪冠。

保拿爾迪亞為沙蘭力坦拿逼和拿坡里。（Getty Images）

早場拉素作客國際米蘭一仗亦很精彩，拉素上半場表現積極，在30分鐘便把握國米一次失誤，由菲臘安達臣先開紀錄。不過，國米在易邊後判若兩隊，埋門越見有威脅，卒之在78分鐘，後備入替的拿達路馬天尼斯接應盧卡古的傳球於78分鐘剷射扳平；5分鐘後，魯賓高辛斯又接應盧卡古傳送遠柱撞入，助國米瞬間反超前。拿達路馬天尼斯在完場前在前場偷得皮球單刀建功，為國米奠定3：1勝局。

國際米蘭擊敗拉素，興奮慶祝。（Getty Images）

今場的勝負令意甲前四的競爭更為激烈，拉素雖以32戰61分排第2，但僅以4分領先升上第4的國米，而AC米蘭及羅馬亦同樣有57分排第5及第6位，餘下6場，來季歐聯的入場券將會「爭崩頭」。