意甲｜拿玻里睽違33年封王 「現在只是起點」 班主劍指歐聯錦標

還以為烏甸尼斯又會阻延拿玻里的奪冠派對，但域陀奧森漢的入球，助這支意大利南部雄師作客取得1：1和局，獲得足以捧起意甲錦標的1分，結束了33年的等待。



一萬名拿玻里球迷遠赴850公里外的烏迪內支持球隊，而拿玻里的主場館馬勒當拿球場5萬座位亦座無虛設，一眾球迷翹首以盼，只要這支意南球隊取得一分，便足以封王。

域陀奧森漢追成平手，成為拿玻里提早封王的功臣。（路透社）

奪冠派對在比賽初段沒有如期上演，烏甸尼斯的洛夫域在13分鐘一記勁射掛網，向拿玻里的球迷潑了一盆冷水。拿玻里之後積極反撲，歷史時刻卒之在52分鐘出現，基華拉斯基利亞藉一次角球攻勢射門，烏甸尼斯門將馬高施維斯查撲出不遠，域陀奧森漢補射建功，也助拿玻里追平1：1，取得寶貴一分。

拿玻里主帥史巴利堤奪冠一刻亦未分激動，班主迪羅倫迪斯許諾繼續重用他。（路透社）

拿玻里和波後以33戰得80分高踞榜首，比次席的拉素多16分，得以提早5輪封王。這也是意大利南部球隊史上第3次贏得頂級聯賽冠軍，之前有兩次都是拿玻里取得的（另一次是卡里亞利），分別在1986/87及1989/90年球季，當時他們有阿根廷球王馬勒當拿壓陣。

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在2004年拯救了破產的拿玻里的班主迪羅倫迪斯（Aurelio De Laurentiis）賽後表示：「當我接手球隊時，我說過，10年內我們會重返歐洲賽場，而我們早就做到了；我又說過，下一個10年目標，我們會贏得聯賽冠軍，而我們再次比這目標時間早得多。」

捧走聯賽冠軍後，迪羅倫迪斯已放眼更高殊榮，「現在，我們需要繼續、繼續、繼續贏波，當然，我們還少了歐聯錦標」；事實上，拿玻里今屆歐聯也打入了8強，僅遭經驗更豐富的另一意甲豪強AC米蘭淘汰。

拿玻里班主迪羅倫迪斯表明，今次冠軍只是起點，他已劍指歐聯錦標。（路透社）

迪羅倫迪斯又談到會繼續重用教練史巴利堤，他說：「這計劃永不會停下來，這只是我們的起點，不是終點，我們下一季將會與史巴利堤繼續合作。」

拿玻里今季放走了梅頓斯、高列巴尼及恩尼斯治等多名主力，外界對他們不抱任何期望，但原來迪羅倫迪斯卻一直信心十足，甚至提到之前也曾放走了卡雲尼、拿維斯、希古恩等多名球星，「我想，我們這些年一直為奪得意甲錦標而建立團隊，用一句法語來說『Je ne regrette rien』（我不後悔任何事情）」。