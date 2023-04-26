英超｜熱刺向作客紐卡素球迷道歉「回水」　承諾對曼聯會做到最好

周日（23日）作客面對紐卡素一役，熱刺開賽21分鐘便連失5球，讓一場本應是歐洲賽席位爭奪戰的比賽，變成「喜鵲」單方面的大屠殺。

雖然熱刺及後調整狀態沒再「決堤式」失球，但最後以1：6敗走聖占士公園球場的尷尬戰果，也讓作客球迷憤怒不已。熱刺為此在官網向球迷道歉，並宣布可為參與該場作客比賽的球迷退款。



熱刺昨日（25日）在官網發出聲明，標題為「球員向支持者的訊息」，希望向周日隨隊作客紐卡素的球迷表達歉意。

該場比賽不少熱刺球迷「眼不見為淨」，21分鐘便離場，現場留下不少空位。（路透社）

「作為球隊一員，我們理解你的沮喪和憤怒。周日的比賽結果並不理想，我們知道在這種情況下光靠言語並不足夠，但請相信我們，這樣的敗仗也讓我們感到悲痛。我們很感激你在主場和客場的支持，因此我們希望能補償球迷在聖占士公園球場的費用。我們知道這不會改變周日所發生的事情，同時為了周四面對曼聯的比賽，我們會付出一切以做到最好。再次感謝你的支持，那對我們意義重大。團結一致——只有團結一致——能讓我們前行。」熱刺在聲明中寫道。

熱刺作客紐卡素一役，開賽21分鐘已失5球。（Getty Images）

同時，聲明中亦表示作客紐卡素的球迷能通過官方渠道退款。

熱刺在官網發出聲明，向球迷道歉。（熱刺官網截圖）

看守領隊賴恩美臣帶領操練

吃下尷尬敗仗，看守主帥史迪連利（Cristian Stellini）賽後承擔責任，表示是因為排陣錯誤而導致大敗。熱刺周一（24日）即宣布解僱史迪連利，並由以往擔任過看守領隊的賴恩美臣（Ryan Mason）接任。

從熱刺的社交媒體可見，賴恩美臣已正式接手球隊事務，並帶領一眾球員操練，為即將主場迎戰曼聯準備。

美臣在個人Twitter上表示很榮幸能夠執教這間偉大球會，「我已準備好接受挑戰，也明白代表這間球會意味着什麼。我從不認為我與我們那些出色球迷之間的聯繫是理所當然，我將努力不懈地與球員和職員合作，以確保我們時刻為會徽而戰。是時候準備和專注於周四的比賽了。COYS（來吧熱刺）。」

熱刺將在香港時間周四（27日）深夜3時15分主場迎戰曼聯。熱刺目前排在第6，曼聯排在第4，兩者相差6分，但熱刺多踢兩場。