英格蘭足總盃｜曼聯失意歐霸後即反彈　12碼險勝白禮頓闖決賽

曼聯上周中歐霸盃8強出局後，周日（23日）晚上重新出發，與白禮頓爭奪英格蘭足總盃決賽席位，兩軍在溫布萊激戰120分鐘，依然未能分出勝負，最終白禮頓的蘇利馬治宴客，曼聯藉互射12碼晉級決賽，足總盃決賽史上首度上演曼市打吡。

同市宿敵曼城如今「三冠王」叫糊，曼聯有機會親手破壞對方的好夢，主帥坦赫格對此有信心。



曼聯在周中的歐霸盃8強次回合，門將迪基亞兩度犯錯下作客淨負西維爾3球出局，紅魔鬼收拾心情，與白禮頓爭入英格蘭足總盃決賽，迪基亞如常擔任正選，把守最後一關。

白禮頓今仗不乏攻勢，麥亞里士打早段的罰球及安斯素下半場的勁射同樣過不了迪基亞的十指關，而曼聯亦未能製造太多具威脅埋門，兩軍法定時間打成0：0，加時的30分鐘依然互無紀錄，需要進入最殘酷的互射12碼階段。

雙方首6輪全數射入，蘇利馬治第7輪主射卻一飛衝天，曼聯隨後由連迪路夫中鵠，曼聯互射12碼以7：6力克白禮頓，2019年來首度射贏12碼晉級。

曼聯歷來第21次打入足總盃決賽，將與鄰居曼城爭奪冠軍，亦是史上首次在足總盃決賽上演「曼市打吡」。曼市雙雄各有所需，曼聯力爭盃賽雙料冠軍；曼城則希望重寫曼聯1999年的歷史，成為另一支三冠王球隊。

曼聯2019年以來首度憑互射12碼晉級。（路透社）

坦赫格：有力再贏曼城，迪基亞是世界級

面對曼城，硬仗可期，這一點曼聯主帥坦赫格都知道，但他依然對再贏一冠有信心，「不論我或眾將，在決賽都會使出渾身解數﹑全力以赴嘗試贏得今季第2個錦標，我們能夠做到，但難度不低，我們在今季證明有能力擊敗他們，但我們需要發揮出超水準。」曼聯與曼城今季聯賽兩度交手，各取一勝。

曼聯周中緣盡歐霸錦標，坦赫格以「今季最差一仗」形容該仗，證明球隊有能力反彈，但坦格的要求更高，「對西維爾一仗是今季最差，這是無法扭轉的事實，我們要從中學習，我們要在劣勢中及時改善，無論是在客場及落後的情況下，我們依然要保持自己的水平。若果能在3日內反彈，也可以在比賽中反彈。」

即使曼聯晉級，坦赫格對球隊仍然有要求，有地方要改善。（路透社）

迪基亞上仗成為輸波罪人，今仗立即反彈，為球隊力保不失，坦帥盛讚這名西班牙門將，「縱然他（迪基亞）在周四經歷不幸一仗，但不代表你會持續下去，他今仗有兩個精彩撲救，我知道他是世界級的門將。」