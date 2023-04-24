足球熱話｜曼聯「抄Po」串爆阿仙奴　網民大讚：要加「小編」人工

阿仙奴上周因一條公關影片，反而引發公關災難之事，本應隨着當事人父親出來解釋而告一段落。

不過在昨晚足總盃賽事前，曼聯官方Twitter貼出一條領隊和各球員與球童「high five」的影片，描述文字連同紅色心型表情符號都抄到十足十，明顯有意「串爆」阿仙奴，獲一眾網民讚賞。



上周阿仙奴在Twitter一條球星為女球童簽名的影片，因為各球員完全沒有跟該名小女孩互動而遭到批評，事件幾乎引發公關災難。不過女球童的父親出來親自說明，表示女兒完全沒有不快，更因為能跟偶像奧迪加特牽手出場而十分開心。

事情本該告一段落，不過曼聯的「小編」昨晚卻突然「出招」。足總盃四強戰開賽前，曼聯在Twitter貼出影片，只見領隊和球員與一班小朋友「high five」，小朋友們表現得十分興奮，而且影片的描述文字還跟阿仙奴原貼抄到十足十：「為我們的球童留下回憶」，明顯是在揶揄阿仙奴。

這則貼文隨即引來網民熱烈留言：「阿仙奴快做筆記」、「請為這admin加薪，這是他應得的」、「這太瘋狂了」、「小編做得好！」

曼聯這場足總盃比賽可謂贏口水仗又贏波，他們成功在12碼大戰階段以7：6擊敗白禮頓，將在決賽上演史上首次曼市打吡。