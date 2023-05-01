英超｜利物浦4：3險挫熱刺　高普慶祝不慎拉傷　賽後狂轟球證執法

今季表現反覆的利物浦，昨晚主場面對熱刺完美地展示了什麼叫「海鮮波」，頭15分鐘已領先3球，卻被追平，但又於補殺絕殺對手，比賽過程大上大落。紅軍主帥高普在慶祝入球時興奮得不慎拉傷大腿後肌，賽後則不忘炮轟執法球證。



利物浦甫開賽便瘋狂搶攻，由居迪斯鍾斯、路爾斯戴亞斯先後建功，以及沙拿主射12碼中鵠，早在15分鐘便遙遙領先3：0。滿以為紅軍又在主場大炒對手一場，豈料他們越踢越漫不經心，不時犯錯，卒之被哈利卡尼、孫興慜及李察利臣補時的入球追至3：3；其中後者更取得加盟熱刺以來英超首個入球。

祖達（右）在補時4分鐘建功，為利物浦射入絕殺一球。（路透社）

又當大家以為和局之際，迪亞高祖達卻在最後一擊把握盧卡斯莫拉回傳的路線，截得皮球並順勢射入，為紅軍以4：3絕殺對手；這也是高普第6次調入後備球員並由該球員在補時階段建功，是英超之最。難怪高普興奮得振臂高呼及狂奔，卻意外地拉傷了大腿後肌，所以他後來便按着傷處一拐一拐地走着。

高普（左）一直認為球證Paul Tierney針對利物浦。（路透社）

高普比平時反應更強烈，實有背後原因，原來他一直認為球證Paul Tierney針對利物浦，而他對熱刺扳平前沙拿給賓戴維斯侵犯但球證視若無睹尤其生氣，「我們跟Tierney有些過節，我真的不明白他為何要針對我們，他說沒有這回事，但這不是事實」。高普還記得2021年對熱刺時又是Paul Tierney執法，而他當時沒有向粗野攔截的卡尼判罰紅牌。

高普又談及自己衝着第四球證狂呼慶祝的事，他說：「我衝向第四球證慶祝，但沒說任何壞話或不堪言語，而我也為此拉傷了大腿，受到了懲罰。不過，他（Paul Tierney）向我判罰黃牌及當時他對我說的話，卻不能接受。」

熱刺領隊美臣則炮轟球證沒有將祖達驅逐離場。（Getty Images）

英超職業裁判協會（PGMOL）就高普的指控，表示不會處分Paul Tierney，「我們聽過比賽錄音，並能確認，包括向利物浦主帥發出（黃牌）警告時，他（Paul Tierney）一直保持專業態度，所以我們不會對他有任何進一步行動」。

熱刺看守領隊美臣同樣炮轟球證執法，但他也明白熱刺的問題不止於此。（路透社）

無獨有偶，熱刺看守領隊賴恩美臣賽後亦炮轟球證執法，他認為祖達射入絕殺球前，有一記舉腳過高的攔截理應被罰紅牌。不過，美臣也意識到球隊落敗不止球證問題，開賽時的表現更令人憂心，原來他們今季比賽首15分鐘已被攻入13球，是聯賽各隊之冠，「我跟所有人說，我們都在懼怕，我們必須處理，並交出更好表現，之後，我們展現出團結奮戰的一面」。