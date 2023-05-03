英超速評｜阿仙奴重登榜首 車路士六連敗 人來人往只盼送走林柏特

閉起雙眼你最掛念誰？眼睛張開身邊竟是誰。



如果讓車路士球迷來選一個前主帥回來執教，可能是摩連奴，可能是干地，但斷不會是林柏特。



「林伯」 今晨帶領車路士出征阿仙奴，毫無還擊之力下以1：3落敗，不單讓對方重返榜首，他重返「藍戰士」以來更錄得六連敗，是1993年11月以來的首次。



利物浦主帥高普日前接受訪問時認為，車路士落得如此田地，會方亂花6億鎊買了17個球員的轉會政策是罪魁禍首，「你不能帶來一堆頂級球員，然後以為這樣就夠，我們要成為一支球隊；車路士的班主低估了這狀況，也為他們的教練們下達了不可能完成的任務」，他續道：「你不能有兩個更衣室、不能在兩個球場練習，你需要營造出團隊精神，這也是我唯一慶幸（車路士失敗）的地方。」

簡迪表現不差，但讓他壓上前場緊逼對手，後遺症卻是中場防守力不足。（Getty Images）

傳媒日前傳出車路士因太多新球員，令球隊內部陷入前所未有的混亂，也是他們近期越踢越差的根源，但林柏特卻不是沒有責任，理論上他是來救火，實際上他潑出去的卻是火水，其排兵佈陣、臨場指揮都完全不及格，令球員越踢越失掉信心，跌到前所未有的低谷。

以今場為例，奧迪加特在18及31分鐘的入球如出一轍，就是覷準車路士中場及後防中間的空檔入楔，然後接應格列沙加左路傳送，一觸而蹴，將皮球送入網窩。

佐真奴過去為車路士堵塞了不少漏洞，當他今季轉投阿仙奴，球迷或許才理解其重要性。（Getty Images）

車路士中場線安素費南迪斯、高華錫及尼高路簡迪明明都是世界級，可是分工不清晰，或是資源錯配，令大家都無法發揮最佳水準。簡迪是覆蓋範圍極大的防中，但被推前去壓逼；安素費南迪斯在阿根廷國家隊是防線前的屏障，以及後場組織的能手，如今卻進退失據；高華錫向來以控球力強見稱，但因安素不時會壓前，他卻要墮到最後包抄，但這明顯不是他最擅長的位置，第一個失球便他走甩奧迪加特才會出現。

33歲的艾斯派古達（右）雖然十分賣力，但他畢竟年老力衰，是車路士防線的漏同。（Getty Images）

至於34分鐘給加比爾捷西斯近射成3：0，則是右後衛艾斯派古達年老力衰成為後防漏洞的結果，但這也不能完全怪上林柏特，畢竟正選的列斯占士倦勤，他以一名經驗豐富的老將扼守右路實無可厚非；稍為嚴格地說，今場於65分鐘追回一球的馬度基於右路雖然很勤力協防，但他的盯人及企位不時出錯，令艾斯派古達長時間以一敵二，但林柏特卻沒有任何指示。

奧巴美揚上半場只觸球9次，沒有射門，半場便被換走，是林柏特最合理的調動。（Getty Images）

林柏特今場唯一做對的，就是在半場就調走「場上的觀眾」奧巴美揚。這名33歲中鋒上半場形同虛設，不要說射門，觸球也只得9次，基本跟打少個沒太大分別；但話又說回來，林柏特為什麼要讓這個只曾於去年10月建功的老將出任正選呢？連做對的地方，本身都是錯的。

林柏特重返車路士執教，卻錄得六連敗，是球隊30年來最長的連敗。（Getty Images）

阿仙奴結束了4場不勝的頹勢，並以34戰78分重登榜首，雖然只領先次席的曼城2分兼多打兩場，但總算重振士氣。至於車路士，積分剛好少阿仙奴一半，33戰得39分，排12位，下場作客同分的般尼茅夫若然再失，排名便會進一步下降。

林柏特認為球隊在上半場表現得太「禮讓」，下半場則踢得較似一支團隊，可是不足以反敗為勝。艾斯派古達賽後則表示：「這是我效力這球會以來最差的一段時間，我們是在場上踢的那些人，所以也應該由我們去逆轉。」這名西班牙守將在2012年便加盟車路士，助球隊贏過聯賽、足總盃、歐聯、歐霸等無數錦標。快不快樂有天總過去，車路士的球迷或許寧願這紛擾的一季，也早點遠去。