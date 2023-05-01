英超｜熱刺開局失3球　哈利卡尼力挽狂瀾仍徒勞　賽後展隊長風範

熱刺對上一次英超作客，遭紐卡素在21分鐘連轟5球，想不到這個劇情差點在相隔一周後再發生，熱刺在晏菲路開賽15分鐘即失3球，再有球迷提早離場。

熱刺隊長哈利卡尼的入球為球隊燃起希望，最終因為莫拉的誤傳遭絕殺。縱然卡尼有多努力，似乎都無法從成績中顯示，從他的賽前訪問中，或許發現心很累的跡象。



熱刺上場聯賽作客潰敗予紐卡素後，看守領隊史迪連利落鑊，改由賴恩美臣（Ryan Mason）領軍。周日（30日）作客晏菲路，開局初段被居迪斯鍾斯﹑路爾斯戴亞斯及沙拿各建一功，僅15分鐘連失3球，不禁令球迷們想起上星期的慘案，部分熱刺球迷亦提早離場。

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熱刺再一次開局連環失守。（路透社）

以前慘敗劇本再度上演，今仗擔任隊長的哈利卡尼當然無癮，但他沒有放棄，接應比列錫的傳送建功，為落後3球的熱刺止血，追成較接近紀錄。換邊後，熱刺取回不少形勢，孫興慜與羅美路接連中柱，「孫仔」77分鐘單刀建功，加上李察利臣補時階段追成3：3。

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不過，熱刺由1分變無分，只是99秒內的事，盧卡斯莫拉及後一次自殺式回傳，迪奧高祖達絕殺，雙方合轟7個入球，最後熱刺力追3球也徒勞，最終以3：4不敵對手，與歐聯資格愈走愈遠。哈利卡尼縱然失望，依然不忘隊友，完場後第一時間上前安慰莫拉，盡顯其隊長風範。

哈利卡尼賽後第一時間安慰犯錯的盧卡斯莫拉。（Getty Images）

熱刺上場對曼聯先失兩球，今仗對利物浦又是先失守，已顯出球隊開局不集中的問題，哈利卡尼賽後直言，這樣的開局已不是第一次出現，「頭20分鐘是恐怖的開局，今季已不是首次發生，亦難以用言語形容，甚至不想談論太多。我們近3仗開局多次失守，我們需要找到原因，並解決這問題。」

熱刺亂局未止，哈利卡尼再度出走的傳聞又傳得沸沸揚揚，近來一再經歷大敗，或許令這名英軍隊長心灰意冷，卡尼對利物浦前接受的訪問或有端倪，「我自11歲已在熱刺，我明白球隊的風氣，我們在早幾年曾經有一段不錯的走勢，擁有一班具質素的球員，讓我們在前列爭逐，建立了一些文化及價值觀。不過，或許近年失去了這些元素，我們是時候找回這些令我們成功的要素。」