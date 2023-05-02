英超｜李斯特城愛華頓護級大戰握手言和　比克福特勇救12碼保1分

英超周一（1日）深夜的獨腳戲上演護級大戰，由李斯特城主場對愛華頓，最終雙方打成2：2，握手言和，今季護級形勢依然激烈。

愛華頓今仗隨時3分不保，幸好門將比克福特撲出占士麥迪臣的12碼，成為和波功臣，這名英軍門將直言全靠賽前有功課。



回看今年3月中，當時英超第12位後﹑多達9隊在降班漩渦，愈接近季尾，護級形勢相對明朗化，依然未解除降班危機的李斯特城及愛華頓，今輪正面交鋒。

今仗勝負對兩軍的護級形勢固然重要，直接從競爭對手身上取得寶貴3分，變成「6分波」，雙方賽前僅差1分，分別排第18及第19位。

作客的愛華頓是先開紀錄的一方，卡維特利雲禁區內博得李城守將卡斯泰尼出手推跌，這名「拖肥」前鋒親自操刀12碼中鵠，愛華頓15分鐘取得領先。李斯特城其後兩名中堅合力炮製追平一球，菲斯接應哈維班尼斯的傳中，頭槌二傳予蘇恩古鏟射破網。李城22分鐘扳平後，伊禾比中場誤傳，占士麥迪臣隨即交出直線，36歲的老將華迪單刀面對比克福特，冷靜地推過對方再射入空門，李斯特城33分鐘反超前2：1。

卡維特利雲上半場末段門前失機，其後米高堅尼更在禁區內犯手球，李斯特城博得12碼，有機會拉開紀錄，可惜主射的占士麥迪臣一射被比克福特撲出。愛華頓保住一球差距，換邊後即有收穫，伊禾比54分鐘禁區內撞射得手，兩軍餘下時間未有改寫比數，結果打成2：2平手。

兩軍各得1分後，李斯特城以30分升上第16位；愛華頓則以29分留在第19位。英超護級形勢依然混亂，除了榜末的修咸頓被拉開5分距離，第16至19位的4支球隊，只得1分的差距，4隊只能活兩隊，而第15位的韋斯咸有34分，以4分領先李城外更少踢一場，護級壓力相對少。

英超護級形勢：



第15位：韋斯咸，33輪34分，得失球差-10

第16位：李斯特城，34輪30分，得失球差-13

第17位：列斯聯，34輪30分，得失球差-24

第18位：諾定咸森林，34輪30分，得失球差-32

第19位：愛華頓，34輪29分，得失球差-25

第20位：修咸頓：34輪24分，得失球差-32



縱然未能3分全取，但1分總好過0分，更不用失分予直接對手，相信兩軍都今仗的賽果都滿意。愛華頓能夠作客全身而退，門將比克福特居功至偉，原來他撲出12碼全靠水樽。

今仗的直播鏡頭捕捉到這名英軍門將的水樽上，有一張寫有泰利文斯﹑華迪及占士麥迪臣的「貓紙」。在麥迪臣一欄中，寫上「20%左﹑60%中間﹑20%右」，而貓紙上的提示也應驗了，射中間的麥迪臣被比克福特捉到路。

比克福特受訪時表示，撲到12碼全靠他做足準備，「我有做功課，他（占士麥迪臣）是一個出色的球員，我認為他會預計我的反應，他覺得我會飛撲，所以我就留在中間，預判他的預判。」

直播鏡頭捕捉到比克福特水樽上的「貓紙」。（Twitter截圖）

比克福特賽前做足功課，結果成功撲出占士麥迪臣的12碼。（Getty Images）