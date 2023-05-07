港超聯︱丹恩奴域缺陣多場照奪神射手　拒輕言掛靴：不應就此完結

傑志周日（7日）港超聯煞科日與理文踢成2：2平手，以兩分之差力壓對方贏得港超，同是這支班霸第12度高舉頂級聯賽冠軍。「藍鳥」隊內射手丹恩奴域近月成為焦點，這位黑山球員在奪冠後終受訪。



丹恩奴域一度拿着獎盃與教練朱志光合照。（袁志浩攝）

丹恩奴域上月起被指因紀律問題，遭剔出比賽名單，今仗賽前「藍鳥」主帥朱志光接受傳媒訪問時曾指這位黑山射手有機會上陣，丹恩奴域即在社交網站上否認。雖然最終丹恩奴域只能成為座上客，但他在球隊奪冠後仍相當投入地慶祝，更一度拿着獎盃與朱志光合照。

丹恩奴域事隔一段日子後受訪，特別「溫馨提示」傳媒要小心提問，「最好避重就輕，否則我一概答『沒有回應』。」他提及球隊贏得港超時心情不俗，「贏冠軍總是開心的，這種比賽、氣氛、刺激性令所有人興奮，也把球迷帶回球場。我們踢得很好，雖然最後可能有點運，但綜觀整季，我們值得贏。」

雖然最終丹恩奴域只能成為座上客，但傑志奪冠後仍相當投入地慶祝。（袁志浩攝）

有記者問丹恩，假如今場能夠上陣，勝利會否更加完美？他僅稱：「可能吧，但隊友們都踢出了風格，我們不是一人球隊，大家團結地奮鬥。」縱使丹恩已缺陣多時，但仍以17個入球，與明加索夫、艾華頓平分港超神射手獎項，完場後球迷們對這位前鋒反應最熱烈，爭相跟他自拍及擊掌。

丹恩認為這一切是理所當然，「我今季表現好得難以置信，即使最近發生了奇怪的事，我仍然射入25球（各項賽事），很高興大家都能理解這些事，也能繼續支持我。」傑志多位球員排着隊逐一與丹恩合照，甚有歡送對方的意味，丹恩回應前途問題時，說了至少4次「我不知道」，但透露自己未必會掛靴，「我本計劃以冠軍結束生涯，但最近我都沒有上場，我認為自己不值得這樣完結。我仍覺得自己可以繼續踢，足總盃後再看看吧。」

至於傑志會長伍健就對丹恩的情況「封口」，「今天不說丹恩，今天說冠軍。」而朱志光就認為，事件反映傑志以紀律行先，「不論天王或狗王，都要守紀律，這是傑志今季賺到的事。外界說我們是丹恩隊，之前又說過是華杜斯隊或林氏球隊，其實我有什麼人腳就用什麼球員，以狀態為主。」